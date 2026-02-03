Mukhyamantri Kanya Bibaha Yojana:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ,ପ୍ରତ୍ୟକ ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ଦେବେ ଏତେ ହଜାର ଟଙ୍କା

Mukhyamantri Kanya Bibaha Yojana: ଗଞ୍ଜାମ ତାରା ତାରିଣୀ ପୀଠରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଦୁଇ ଶହ ବର-କନ୍ୟାଙ୍କ ସାମୁହିକ ବିବାହ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାୟ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏବଂ କେମିତି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ....
Trending Photos
Mukhyamantri Kanya Bibaha Yojana: ଗଞ୍ଜାମ ତାରା ତାରିଣୀ ପୀଠରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଦୁଇ ଶହ ବର-କନ୍ୟାଙ୍କ ସାମୁହିକ ବିବାହ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାୟ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେବଳ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ୫ ବର୍ଷର ମୋଟ୍ ୫୯ କୋଟି ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ ଲାଗି ଏହି ସହାୟତା ମିଳିବ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଭାବେ କାମ କରିବ। ବିବାହର ୬୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
୨୦୨୬-୨୭ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବଜେଟ୍। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ମହିଳା ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ବିକାଶର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ଏହି ଯେଉଁ… pic.twitter.com/v3jljgbi03
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) February 3, 2026
ଏ-ହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଝିଅର ବୟସ ୧୮ ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ଓ ପୁଅର ବୟସ ୨୧ ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜଣେ କନ୍ୟା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ବାହାଘ ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯିବ। ମାତ୍ର ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।