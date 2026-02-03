Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3096657
Zee OdishaOdisha TrendingMukhyamantri Kanya Bibaha Yojana:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ,ପ୍ରତ୍ୟକ ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ଦେବେ ଏତେ ହଜାର ଟଙ୍କା

Mukhyamantri Kanya Bibaha Yojana:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ,ପ୍ରତ୍ୟକ ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ଦେବେ ଏତେ ହଜାର ଟଙ୍କା

Mukhyamantri Kanya Bibaha Yojana: ଗଞ୍ଜାମ ତାରା ତାରିଣୀ ପୀଠରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଦୁଇ ଶହ ବର-କନ୍ୟାଙ୍କ ସାମୁହିକ ବିବାହ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାୟ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏବଂ କେମିତି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ....

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:39 PM IST

Trending Photos

Mukhyamantri Kanya Bibaha Yojana:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ,ପ୍ରତ୍ୟକ ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ଦେବେ ଏତେ ହଜାର ଟଙ୍କା

Mukhyamantri Kanya Bibaha Yojana: ଗଞ୍ଜାମ ତାରା ତାରିଣୀ ପୀଠରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଦୁଇ ଶହ ବର-କନ୍ୟାଙ୍କ ସାମୁହିକ ବିବାହ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାୟ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। 

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେବଳ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ୫ ବର୍ଷର ମୋଟ୍ ୫୯ କୋଟି ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ପାଇଁ  ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ ଲାଗି ଏହି ସହାୟତା ମିଳିବ।  ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଭାବେ କାମ କରିବ। ବିବାହର ୬୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।  

 

Add Zee News as a Preferred Source

ଏ-ହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଝିଅର ବୟସ ୧୮ ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ଓ ପୁଅର ବୟସ ୨୧ ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ  ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜଣେ କନ୍ୟା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ବାହାଘ ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯିବ। ମାତ୍ର ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରି  ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Keonjhar New
ପୋଲିସକୁ ଡକାୟତଙ୍କ ଖୋଲା ଚାଲେଞ୍ଜ, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟି ନେଲେ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାଗହଣା
Odisha news
Odisha News: ତଲାଵିରା କୋଇଲା ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା, ସମ୍ବଲପୁରେ ଦିଲ୍ଲୀ CBI ଟିମ୍ ର ତନାଘନା
trade deal
India USA Trade Deal:ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଦୁଇଟି ଖୁସି ଖବର
President Droupadi Murmu
President Droupadi Murmu: ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍
Bullet train
Bullet Train: ଗୁଜୁରାଟ ପରେ ଏବେ ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଲା ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ, ଏହି ସବୁ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ