VB G RAM G Bill: VB G RAM G ବିଲ୍ର ଉପକାରିତା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ କେବଳ ଅ-ପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ।
(ମନୋଜ୍ ମାଲ୍ୟା) VB G RAM G Bill: VB G RAM G ବିଲ୍ର ଉପକାରିତା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ କେବଳ ଅ-ପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। VB G RAM G ବିଲ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଯୋଜନା ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିଲା। ୨୦୦୯ରେ ଏ-ହି ଯୋଜନାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ା ଯାଇ ଯୋଜନା ନାଁ MGNREG ହୋଇଥିଲା ହୋଇଥିଲା। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ହେଲେ ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହେଲା। ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ୧୦୦ ଦିନର କାମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉଟକମ ଥିଲା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ।
କାମ ନଦେଲେ ଭତ୍ତା ଦେବା ବ୍ୟାବସ୍ଥା ବି ଅତି ନଗଣ୍ୟ। ତଦାରଖ ଦୁର୍ବଳ କାରଣରୁ ଏହା ଅସଫଳ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନତିର ଛିଟାବି ଲାଗିଛି। ଉପା ସରକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାୟନ, ଦୁର୍ନୀତି ଅପବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିକଶିତ ଭାରତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନାମରେ ବିକଶିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରୁ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବାସ୍ଥବିକ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗରିବର ବିକାଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅପ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ-ହା କୃଷକ ଏବଂ ଗରିବ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଦର୍ଶଉଛନ୍ତି। ଅତୀତରେର ବହୁତ ନାମ ଅଛି। ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ୨୦୦୯ ରେ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ nrga ନାମିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଉଥିଲା। ବିହାରରେ ୬ ହଜାର କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଦୁର୍ନୀତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁର ୨୦୧୨ ରେ କିଛି ମୃତ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା।
ତେଣୁ ନୂଆ ମିଶନରେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ସମସ୍ୟା, ବାଟମାରଣା, ଦୁର୍ନୀତି କୁ କେମିତି ରୋକଯାଇ ପାରିବ ତାହା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ନାମରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଯାହା ଗାନ୍ଧୀକି ଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ୨୦୪୭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଫ୍ରେମୱାର୍କ କରାଯାଇଛି। ୧୦୦ ଦିନ ବଦଳରେ ୧୨୫ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବଧାନ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ୯୦.୧୦ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ କେନ୍ଦ୍ର ୬୦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଦେବେ। ଜଳ ସୁରକ୍ଷା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଜୀବିକା ଆସେଟ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସୁରକ୍ଷା ୪ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରାଯିବ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଚାଷ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ କେହି ବି ଠକି କି ସେହି ସମୟରେ କାମ ହେଉଛି ବୋଲି ଦୁର୍ନୀତି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। Ai, gps ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଜରିଆରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।
