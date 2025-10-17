Cm Mohan Charan Majhi: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ,ଆଜି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

Cm Mohan Charan Majhi: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଆଜି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିହାର ଗସ୍ତ କରି, ଶୁକ୍ରବାର ବାଙ୍କା ଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ।
