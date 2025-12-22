Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବାର ୪ ମାସ ପରେ ସରକାରୀ କଳ ତତ୍ପର ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଠନ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ହେଲେ ଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ବିଭାଗ ମୋଡ଼ି ମକଚି ଦେଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କାରଣ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ନାଁ ଭିତରୁ ୨ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ୩ଟି ଏନ୍ଏସ୍ ନାଁ ଏ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏନ୍ଏସି ତାଲିକାରେ ୧୧ଟି ନୂଆ ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି।
ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ୫ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ୨୪ ଏନ୍ଏସି ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆକରି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭଞ୍ଜ ନଗର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଓ ପୋଲସରା। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବୌଦ୍ଧଗଡ଼ ଏବଂ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କା ଓ ଛତ୍ରପୁରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହି ଦୁଇଟି ସହରର ନାଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ନାହିଁ।
ଠିକ୍ ସେହିପରି ନୂଆକରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏନ୍ଏସି ଭିତରେ ମ୍ୟୁରଭଞ୍ଜର ସର୍ବାଧିକ ୫ଟି ଏନ୍ଏସି ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକରେ ତିନୋଟି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନୂଆ ତାଲିକାରେ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯଶିପୁର, ଯାଜପୁରର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲୁଇସିଂହାକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି।
ନୂଆ ତାଲିକାରେ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟି, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ଚିତ୍ରଡ଼ା, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏବଂ କପ୍ତିପଦା ଏଣିକି ଏନ୍ଏସଇ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କଟକର ସାଲେପୁର, ବଡମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଗନନାଥ ପ୍ରସାଦ ଓ ପାତ୍ରପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନର୍ଲା ଓ ଜୟପାଟଣା, ଭଦ୍ରକର ତିହିଡ଼ି ଓ ଧୁସୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁରର ବାମରା ଓ ରେଙ୍ଗାଳିକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳର ବାଳଲହଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱରରର ସିମୁଳିଆ, ବରଗଡ଼ର ସୋହେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୋନ୍ଦିଆ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଟାଙ୍ଗି, କୋରାପୁଟର ବୋରିଗୁମା, ରାୟଗଡ଼ାର ବିସମ କଟକ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ବୀରମହାରାଜପୁରକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।