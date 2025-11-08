Advertisement
ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 08, 2025, 02:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କ ସାପ୍ତାହିକ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଏହି ସୋମବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କିଛି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରଖିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମତପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୧୦ ତାରିଖ ସୋମବାରଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣୀର ତାରିଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗେ ସୂଚୀତ କରାଯିବ  ବୋଲି ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। 

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଜନତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ୟୁନିଟ ୨କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀତ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ସୋମବାର ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଥର ବି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।  

