CNG Price Hike: ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପରେ ବଢିଲା ସିଏନଜି ଦର

CNG Price: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, CNG କୁ ମଧ୍ୟ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର CNG ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ CNGର ମୂଲ୍ୟ ୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆଜି ରାତିରେ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ₹3.14 ଏବଂ ₹3.11 ପ୍ରତି ଲିଟର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।
ଆଜି CNG ଦର କେତେ?
ଦିଲ୍ଲୀରେ CNG ଦର କିଲୋ ପିଛା ୨ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ୭୭.୦୯ ରୁ ୭୯.୦୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମହାନଗର ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ CNG ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ମହାନଗର ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୁମ୍ବାଇରେ CNG ଦର ୮୪ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସଙ୍କଟ
ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଯାହା ଫଳରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଏନଜି ଏବଂ ଏଲପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଭାରତ ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆମଦାନୀ କରେ, ଯାହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଛି। ଯୋଗାଣରେ ଏହି ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୦୦ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ଭାରତ ଭଳି ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ 100 ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ₹1,000 କୋଟି କ୍ଷତି ସହୁଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତିରିକ୍ତ ₹30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୋଝ ବହନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପକାଇଛି।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ କି?
ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ନହୁଏ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ସିଏନଜି ଇତ୍ୟାଦିର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସରକାର ଆମଦାନୀ ପ୍ରତି ବହୁତ ସତର୍କ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଭାରତ ସରକାର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଟିକସ 6 ପ୍ରତିଶତରୁ 15 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ସୁନା, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।