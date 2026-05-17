CNG Price Hike:ପୁଣି ବଢ଼ିଲା CNG ଦର, ଆଜିଠୁ କେଜି ପିଛା ଏତିକି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି

Zee OdishaOdisha TrendingCNG Price Hike:ପୁଣି ବଢ଼ିଲା CNG ଦର, ଆଜିଠୁ କେଜି ପିଛା ଏତିକି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି

CNG Price Hike:ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ସିଏନଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ସିଏନଜି ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସିଏନଜି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସିଏନଜି ତିନି ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 17, 2026, 12:47 PM IST

ଗତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଏଜିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୮୦ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ,ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ନୂତନ ସିଏଜି ଦର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ।

ଦିଲ୍ଲୀ: କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୮୦.୦୯ 
ନୋଏଡା: କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୮୮.୭୦
ଗାଜିଆବାଦ: କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା  ୮୮.୭୦

୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି:
ପୂର୍ବରୁ, ଶୁକ୍ରବାର (ମଇ ୧୫) ରେ, ଆଇଜିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ସିଏନିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୂଲ୍ୟ ୭୯.୦୯ କୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ହେଲେ,(ଆଜି) ରବିବାର ଦିନ ୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଏନିର ମୂଲ୍ୟ ୮୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।

୧୫ ମେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉଭୟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଟର ପିଛା ୯୭.୭୭ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ୯୦.୬୭ ରହିଛି।

ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ (ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ CNG) ଯୋଗୁଁ, କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର (ଓଲା/ଉବର), ଅଟୋ ରିକ୍ସା, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଟୋ ଏବଂ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଭାରତ ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ କେବଳ ୩.୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ୩.୪ ପ୍ରତିଶତରେ ସୀମିତ ରଖିଛି।

କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି?
ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ (ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ)ରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ, ଯେଉଁଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ଗତି କରେ। ଏହି ଯୋଗାଣ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଯାହା ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।

