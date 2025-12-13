Coal Setu: କୋଇଲା ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୀତି ‘କୋଲ ସେତୁ’

Trending Photos
କୋଇଲା ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୀତି ‘କୋଲ ସେତୁ’
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶରେ କୋଇଲା ଖଣି ନିଲାମକୁ ସୁଗମ କରିବା ତଥା ଆବଶ୍ୟକ ଶିଳ୍ପକୁ କୋଇଲା ଯୋଗାଣ ସୁରୁଖୁର କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂଆ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତିର ନାଁ ରହିଛି କୋଲ୍ ସେତୁ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ କୋଇଲା ଲିଙ୍କେଜ୍ ନିଲାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ୱିଣ୍ଡୋ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯାହା କୋଇଲା ଖଣିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ନିର୍ବିଘ୍ନ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୋଇଲା ଲିଙ୍କେଜ୍ ନିଲାମ ନୀତି ‘କୋଲସେତୁ’ କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ୟାବିନେଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନୀତି ୨୦୧୬ର ଅଣ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ଷେତ୍ର ଲିଙ୍କେଜ୍ ନିଲାମ ନୀତିରେ 'କୋଲ୍ ସେତୁ' ନାମକ ଏକ ପୃଥକ ୱିଣ୍ଡୋ ଯୋଡ଼ିବ। ଫଳରେ ଯେକୌଣସି ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିଲାମ ଆଧାରରେ କୋଇଲା ଲିଙ୍କେଜ୍ ଆବଣ୍ଟନକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, କୋଇଲା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଘରୋଇ କ୍ରେତା ଲିଙ୍କେଜ୍ ନିଲାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଶେଷ ବ୍ୟବହାର ନିର୍ବିଶେଷରେ।
ଏହି ୱିଣ୍ଡୋ ଅଧୀନରେ ଲିଙ୍କେଜ୍ ପାଇଥିବା କମ୍ପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ସହ କୋଇଲା ରପ୍ତାନୀ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଭିତରେ ପୂନଃ ବିକ୍ରୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି କୋଇଲା ଲିଙ୍କେଜ୍ ଧାରକମାନେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଇଲା ରପ୍ତାନି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନକୁ ନମନୀୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।