'ବର୍ଷା ମତେ କାନ୍ଦିକି କହିଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଅସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି'

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ୟୁଟୁବର ଦମ୍ପତ୍ତି ଗୁଲୁଆ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କ ପାରିବାରିକ କଳି । ନିକଟରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ମୁଁ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ବଡ ଫ୍ୟାନ୍' । 'ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କାମ ବି କରିଛି' । 'ଏବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକଥା କହିବି ଯେ, ଗୋଟେ ଝିଅ କେବେ ଚାହେଁନି ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇ ରହିବ ବୋଲି '। 'ଗୁଲୁଆ ବର୍ଷାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଚାଲିଛି ମତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି' । 'ମୁଁ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ପଇସା ପତ୍ର କଥା ଯାହା ବି ହେଇଛନ୍ତି' । 'ସେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ ହିସାବରେ କହିବି ଯେ, ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀର ନାରୀତ୍ୱ ସେ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆଲିମନି ଦବା ନିହାତି ଦରକାର' । 'ଏ ଜିନିଷଟିକୁ ସର୍ଟଆଉଟ କରନ୍ତୁ '। 'ତାଙ୍କ ପଇସାପତ୍ର ସେ ଯାହା ବି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଇସାରିବା ପରେ କାମ ଶେଷ କରନ୍ତୁ' ।
'ଗୁଲୁଆ ମତେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି କହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ଅଧିକ ବିବାଦ ହେଉଛି' । 'ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଷା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଥିଲେ' । 'ଜଣେ ଝିଅ ଏତେଦିନ ସହିବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି' । 'ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କ ସହ ଜଣେ କୋଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗୁଲୁଆ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ' । 'ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି' । 'ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜଣେ ନାରୀକୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ ତା ହକ୍ ତାକୁ ମିଳୁ' । 'ବର୍ଷା ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଆଜିକୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲିଣି' । 'ବର୍ଷା ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍' । 'ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲି ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି' । 'ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ସେ ହସିକି ମଜାରେ ମୋ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୁହନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି' । 'ସେ ଦୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେବେ କହିନଥିଲେ' ।
'ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ଝିଅମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ବିବାହ କରିବୁନି କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ପୁଅମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଫେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି' । 'ଯଦି ଜଣେ ବାହା ହେଇଛି ସେ ନିଜ ସାଥୀ ପ୍ରତି ଲୟାଲିଟି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ' । 'ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଉଛି ତାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସହ ଆଫେୟାର କରିବା' । 'ଏହି ପ୍ରକାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି' । 'ଗୁଲୁଆ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି' । 'ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାକୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭିୟୁଜ୍ ଯିବନି ଆପଣ ଅଲଗା କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ' । 'ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କାନ୍ଦିକି କହିଥିଲେ ଯେ, ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି' । 'ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ପ୍ରେମରେ ପଡନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି ତାପରେ କିଛିମାସ ଗଲା ପରେ ସେହି ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି' । 'ସବୁ ପୁଅ ସମାନ ନୁହେଁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଅ ଏମିତି କରନ୍ତି' ।
