Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3056567
Zee OdishaOdisha Trending

'ବର୍ଷା ମତେ କାନ୍ଦିକି କହିଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଅସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି'

'ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାକୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭିୟୁଜ୍ ଯିବନି ଆପଣ ଅଲଗା କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ' । 'ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କାନ୍ଦିକି କହିଥିଲେ ଯେ, ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି' । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 28, 2025, 06:00 PM IST

Trending Photos

'ବର୍ଷା ମତେ କାନ୍ଦିକି କହିଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଅସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି'

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ୟୁଟୁବର ଦମ୍ପତ୍ତି ଗୁଲୁଆ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କ ପାରିବାରିକ କଳି । ନିକଟରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ମୁଁ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ବଡ ଫ୍ୟାନ୍' । 'ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କାମ ବି କରିଛି' । 'ଏବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକଥା କହିବି ଯେ, ଗୋଟେ ଝିଅ କେବେ ଚାହେଁନି ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇ ରହିବ ବୋଲି '। 'ଗୁଲୁଆ ବର୍ଷାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଚାଲିଛି ମତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି' । 'ମୁଁ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ପଇସା ପତ୍ର କଥା ଯାହା ବି ହେଇଛନ୍ତି' । 'ସେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ ହିସାବରେ କହିବି ଯେ, ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀର ନାରୀତ୍ୱ ସେ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆଲିମନି ଦବା ନିହାତି ଦରକାର' । 'ଏ ଜିନିଷଟିକୁ ସର୍ଟଆଉଟ କରନ୍ତୁ '। 'ତାଙ୍କ ପଇସାପତ୍ର ସେ ଯାହା ବି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଇସାରିବା ପରେ କାମ ଶେଷ କରନ୍ତୁ' ।

'ଗୁଲୁଆ ମତେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି କହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ଅଧିକ ବିବାଦ ହେଉଛି' । 'ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଷା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଥିଲେ' । 'ଜଣେ ଝିଅ ଏତେଦିନ ସହିବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି' । 'ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କ ସହ ଜଣେ କୋଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗୁଲୁଆ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ' । 'ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି' । 'ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜଣେ ନାରୀକୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ ତା ହକ୍ ତାକୁ ମିଳୁ' । 'ବର୍ଷା ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଆଜିକୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲିଣି' । 'ବର୍ଷା ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍' । 'ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲି ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି' । 'ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ସେ ହସିକି ମଜାରେ ମୋ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୁହନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି' । 'ସେ ଦୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେବେ କହିନଥିଲେ' । 

'ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ଝିଅମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ବିବାହ କରିବୁନି କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ପୁଅମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଫେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି' । 'ଯଦି ଜଣେ ବାହା ହେଇଛି ସେ ନିଜ ସାଥୀ ପ୍ରତି ଲୟାଲିଟି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ' । 'ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଉଛି ତାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସହ ଆଫେୟାର କରିବା' । 'ଏହି ପ୍ରକାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି' । 'ଗୁଲୁଆ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି' । 'ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାକୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭିୟୁଜ୍ ଯିବନି ଆପଣ ଅଲଗା କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ' । 'ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କାନ୍ଦିକି କହିଥିଲେ ଯେ, ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି' । 'ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ପ୍ରେମରେ ପଡନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି ତାପରେ କିଛିମାସ ଗଲା ପରେ ସେହି ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି' । 'ସବୁ ପୁଅ ସମାନ ନୁହେଁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଅ ଏମିତି କରନ୍ତି' ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Gold Rate Weekly: ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ବଦଳିଲା ସୁନା ଦର, ୮୯ ହଜାର ତଳେ ୧୦ ଗ୍ରାମ...

Also Read- Tarot Card Reading: ମେଷଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ପଢନ୍ତୁ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Gajkesari Rajyog 2026
Gajkesari Rajyog 2026: ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ...ସୁନା ପରି ଚମକିବ ଭ
puri news
ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗଜପତି ଓ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷ
Odisha Politics
ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା
EPFO
EPFOରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହେବ ସହଜ