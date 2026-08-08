Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Ankush Panghal: ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ,ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ

Ankush Panghal: ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ,ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ

Ankush Panghal Meet Dr Subhash Chandra: ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିଂରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଅଙ୍କୁଶଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ ସାୱନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 08, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:28 PM IST
Ankush Panghal: ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ,ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ
Image Credit: ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ankush Panghal: ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ
2
3
4
5