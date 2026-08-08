/Ankush Panghal: ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ,ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ

Ankush Panghal Meet Dr Subhash Chandra: ୨୦୨୬ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିଂରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଅଙ୍କୁଶଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ ସାୱନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା କହିଥିଲେ ଯେ ଅଙ୍କୁଶଙ୍କ ସଫଳତା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦେଶର ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ପ୍ରେରଣା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଙ୍କୁଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ସମାନ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଠାଉଥିବେ। ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ଷ୍ଟାର ବକ୍ସର ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଏକ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନରୁ ବକ୍ସିଂ ତାଲିମ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ। ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା,ଅଙ୍କୁଶ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବର୍ଗର ଫାଇନାଲରେ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡିମେଜି ଶିଟ୍ଟୁଙ୍କୁ ୪-୧ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ପରେ,ଅଙ୍କୁଶ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସଠିକ୍ ପଞ୍ଚ ମାରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦକ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ସେମିଫାଇନାଲରେ, ଅଙ୍କୁଶ କାନାଡାର ଜୋଶୁଆ ଓଫୋରିଙ୍କୁ ୫-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ହିସାରର ଭେରିଆ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ହିସାରର ବାସିନ୍ଦା ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ ୨୦୧୭ରେ ମାତ୍ର ୧୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବକ୍ସିଂ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ସୁରେଶ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, ଫାଉଣ୍ଡେସନର ତାଲିମ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଯୋଗୁଁ ଅଙ୍କୁଶ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି।