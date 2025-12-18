PAN-Aadhaar Link: ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ତିନି କାମ, ନହେଲେ ଗଣିବେ ଫାଇନ୍!

PAN-Aadhaar Link: ବର୍ଷ ୨୦୨୫ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ବାକି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର ସହିତ ନିଜର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ କରି ନାହାଁନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କାହିଁକିନା ଅନେକ ଗୁ଼ଡିଏ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ। (PAN-Aadhaar) ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଛି।
Trending Photos
PAN-Aadhaar Link: ବର୍ଷ ୨୦୨୫ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ବାକି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର ସହିତ ନିଜର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ କରି ନାହାଁନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କାହିଁକିନା ଅନେକ ଗୁ଼ଡିଏ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ। (PAN-Aadhaar) ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଏହି ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର PAN ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଲିଙ୍କ୍ ନ କଲେ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ଲିଙ୍କ୍ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ ଆପଣଙ୍କର PAN କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। (PAN) କାର୍ଡ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା, ନିବେଶ କରିବା, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର (PAN) ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।
୧. ବିଳମ୍ବିତ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ITR (ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ) ଦାଖଲ କରିବା:
ଏହି ବର୍ଷ (୨୦୨୫) ଆପଣଙ୍କର ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟିଆର୍ (ITR) ଫାଇଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳିବ। ତଥାପି,ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା ୨୩୪F ଅନୁଯାୟୀ ବିଳମ୍ବ ଫି ଏବଂ ଧାରା ୨୩୪A ଅନୁଯାୟୀ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ କରଦାତାମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର (ITR)(ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ) ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ସଂଶୋଧିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟିକସ ଦାୟିତ୍ବ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ୍ ଏବଂ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
୨. ଜିଏସ୍-ଷ୍ଟି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଫାଇଲିଂ ଶେଷ ତାରିଖ:
୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ (GST) ଜିଏସଟି ବାର୍ଷିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ (GSTR-9 ଏବଂ GSTR-9C) ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ୩୧,୨୦୨୫। ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ (MGT-7 ଏବଂ AOC-4) ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶେଷ ତାରିଖ ହରାଇଲେ ଭାରୀ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ।
3. ପାନ୍-ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ଚୁକ୍ତିନାମା:
ଯଦି ଆପଣ ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ପଞ୍ଜିକରଣ ଆଇଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ (PAN) ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର PANକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର PAN ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଟିକସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ,ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଲକର ଭଡ଼ା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅପଡେଟ୍ ନକଲେ ଲକର ସିଲ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆବଣ୍ଟନ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ।
ପାନ୍ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ?
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର PAN ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ତେବେ ଆୟକର ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ 'ଲିଙ୍କ୍ ଆଧାର ସ୍ଥିତି'ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର PAN ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।
ଆପଣଙ୍କର PAN ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ ହେବ?
ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ PAN ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ । ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର PANକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଜରିମାନା ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ କେବଳ ସେତେବେଳେ PAN-Aadhaar ଲିଙ୍କ୍ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଜରିମାନା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହୁଏ, ତେବେ PAN କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ।