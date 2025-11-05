Advertisement
Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:13 PM IST

ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପିର ଶାଢ଼ି ଓ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଅଭିଯୋଗ, ଫେରାଦ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଓ ଶାଢ଼ି ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଏକ ୫ ଜଣିଆ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।  

ଉକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ  ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି  ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ର କିଛି ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହିଳା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଶାଢ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଢ଼ି ପ୍ୟାକେଟରେ ୫୦୦ ଟଙ୍କା  ନଗଦ ରାଶି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମହିଳା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଶାଢ଼ି ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭିତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହା ନିର୍ବାଚନ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଏବଂ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ, ୧୯୫୧ (ଲାଞ୍ଚ) ର ଧାରା ୧୨୩(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଅସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅନୈତିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କାଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।  

ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରୁଛି ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣର ସତ୍ୟତା ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ।  ସେହିପରି ଶାଢ଼ି ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ  ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କଠୋର  କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି। ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଲୋଭନ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

 

