/Dharmendra Pradhan: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସର ଧାରଣା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଟ୍-୨୦୨୬ ପେପର ଲିକ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଦେଶର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବାଦ୍ରା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଅଭିମୁଖେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଧାରଣା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେସିଆଲ ମିଡିଆ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ୍। ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସେ କରିଛନ୍ତି।
ବିକ୍ଷୋଭସ୍ଥଳରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପହଞ୍ଚି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଧାରଣା ଶେଷ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ, ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ ସାଂସଦଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା।
ଧାରଣା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ନିଜ ହାତକୁ କେବୁଲ୍ ଜିପ୍ ଟାଇରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜିପ୍ ଟାଇ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପଛରେ ନିଟ୍-୨୦୨୬ ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଥିବାବେଳେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି।