Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Cordelia Sky: ଭାରତରେ କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବଡ଼ ବୁଷ୍ଟ୍‌: ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲା ‘କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ’

Cordelia Sky: ଭାରତରେ କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବଡ଼ ବୁଷ୍ଟ୍‌: ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲା ‘କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ’

ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ କମ୍ପାନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ‘କର୍ଡେଲିଆ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍’ ଜାହାଜ ସହ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏବେ ନୂଆ ଜାହାଜ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଫଳରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବାକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 11, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Oct 11, 2026, 08:21 AM IST
Cordelia Sky: ଭାରତରେ କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବଡ଼ ବୁଷ୍ଟ୍‌: ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲା ‘କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ’

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାଜ୍ୟର ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଭୟ! ୩୦-୫୦ କିମି ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ...
2
3
4
5