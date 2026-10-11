/Cordelia Sky: ଭାରତରେ କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବଡ଼ ବୁଷ୍ଟ୍‌: ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲା ‘କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ’

Cordelia Sky: ଭାରତର କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କର୍ଡେଲିଆ କ୍ରୁଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜ ‘କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ’ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ରୁଜ୍ ଯାତ୍ରାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ। ଭାରତରେ କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।
ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ କମ୍ପାନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ‘କର୍ଡେଲିଆ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍’ ଜାହାଜ ସହ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏବେ ନୂଆ ଜାହାଜ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଫଳରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବାକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
A Holiday Like No Other with Cordelia Sky! Imagine waking up to beautiful sea views, enjoying great food and making memories with your loved ones, all while sailing across the sea. With Cordelia Sky, the journey is just as special as the destination. Get ready for a cruise experience filled with fun, relaxation, and unforgettable moments! Know more: https://t.co/wOlfQ03463 #CordeliaSky #CordeliaCruises #CruiseLife #HolidayOnSea #ZeeTamilNews
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) October 10, 2026
ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରାରେ ୨,୪୦୪ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା:
କର୍ଡେଲିଆ କ୍ରୁଜ୍ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ‘କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ’ରେ ଏକାଥରକେ ପ୍ରାୟ ୨,୪୦୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଜାହାଜଟିରେ ୧୨ଟି ଡେକ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ୮୪୮ ଫୁଟ୍। ଏହାର ଗ୍ରସ୍ ଟନେଜ୍ ୭୭,୧୦୪।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ ଜାହାଜରେ ୧୦ଟି ଡାଇନିଂ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଇଟାଲୀୟ ଓ ଜାପାନୀ ଖାଦ୍ୟର ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ। ଏହାସହ ବୁଫେ ରେସ୍ତୋରାଁ, କାଫେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ୧୧ଟି ବାର୍ ଓ ଲାଉଞ୍ଜ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ଠାରୁ ଥିଏଟର୍, ରହିଛି ଅନେକ ସୁବିଧା:
‘କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ’ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆରାମ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାହାଜରେ ଦୁଇଟି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ପାଞ୍ଚଟି ହଟ୍ ଟବ୍ ଏବଂ ୩୦ ହଜାର ବର୍ଗଫୁଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଡେକ୍ ସ୍ପେସ୍ ରହିଛି।
ଲାଇଭ୍ ଶୋ ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୯୩୦ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ମାର୍କି ଥିଏଟର୍ ରହିଛି। ଏହାସହ କ୍ରୀଡ଼ା କୋର୍ଟ, ପିକଲ୍ବଲ୍ ଖେଳିବାର ସୁବିଧା, ଫିଟନେସ୍ ସେଣ୍ଟର୍, ସ୍ପା, ସାଲୁନ୍, ଗେମିଂ ଲାଉଞ୍ଜ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଓ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଥିରେ ସୁଇଟ୍, ମିନି ସୁଇଟ୍, ସମୁଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଥିବା କ୍ୟାବିନ୍ ଏବଂ ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କ୍ୟାବିନ୍ ସାମିଲ ରହିଛି।
କ୍ଷତିରୁ ଲାଭକୁ ଫେରିଲା କମ୍ପାନୀ:
କର୍ଡେଲିଆ କ୍ରୁଜ୍ର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ‘ୱାଟରୱେଜ୍ ଲିଜର୍ ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍’ର ଆର୍ଥିକ ଫଳାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକରେ କମ୍ପାନୀ ୮.୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମାନ ତ୍ରୈମାସିକରେ ୫୮.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ କରିଛି। କମ୍ପାନୀର ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ୧୦୧.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୩୨.୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ପ୍ରାୟ ୩୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜ ‘କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ’ର ଆଗମନ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉନ୍ନତି ଭାରତୀୟ କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ଦେବା ସହ ଦେଶରେ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶକୁ ଗତି ଦେଇପାରେ।