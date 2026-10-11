/Cordelia Cruises: ୧୫୦୦ ଡ୍ରୋନ୍ ର ଆଲୋକରେ ଝଲସିଲା ପୂରା ମାୟାନଗରୀ,କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏରେ ମିଳିବ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା...

Cordelia Sky: "କର୍ଡେଲିଆ କ୍ରୁଜ୍ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜ,କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏର ଆଗମନ ପାଳନ କରିଥିଲା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେସକୋର୍ସ ଉପରେ ୧୫୦୦ ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ଆକାଶୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଭାରତ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ମନମୋହକ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କମ୍ପାନୀର ଫ୍ଲିଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜ ଯୋଡିବା ସହିତ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଚିରୁ କ୍ରୁଜ୍ ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି।
କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ,କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏର ଆଗମନ ଯାତ୍ରୀ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୧୨୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଜାହାଜରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଏକ ଥିଏଟର, ଏକ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପରିସର ରହିବ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୋଜନ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ବିକଳ୍ପ ରହିବ।
ମୁମ୍ବାଇ ଆକାଶକୁ ଆଲୋକିତ କଲା ୧୫୦୦ ଡ୍ରୋନ୍, ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ' #CordeliaCruises #CordeliaSkyvessel #CordeliaCruisesfleet https://t.co/SnvcE7qZ1A
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) October 11, 2026
କର୍ଡେଲିଆର ସିଏଫଓ, ନିଶିକାନ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୧୨୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟର ବିବିଧତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର କ୍ରୁଜ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ବିକଳ୍ପ ସୀମିତ ଥିଲା,କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସରକାର ଭାରତରେ କ୍ରୁଜ୍ ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,ଯାହା ବିସ୍ତାରର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହାର ଫ୍ଲିଟରେ ଏକ ତୃତୀୟ ଜାହାଜ, କର୍ଡେଲିଆ ସନ୍ ଯୋଡିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାତ୍ରା ୨୩ ଅକ୍ଟୋବର,୨୦୨୬ ରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ବାହାରିବ। ଗୋଆ ଏବଂ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ଭଳି ଘରୋଇ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅବଧିର କ୍ରୁଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ରେ କୋଚିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ବ୍ୟତୀତ,ମାଳଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରାଯିବ। କମ୍ପାନୀ ୨୦୨୭ ରେ କର୍ଡେଲିଆ ସନ୍ କୁ ତାର ଫ୍ଲିଟରେ ଯୋଡିବାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ଦେଶରେ କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଜ୍ ଛୁଟିଦିନକୁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।