Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Cordelia Cruises: ୧୫୦୦ ଡ୍ରୋନ୍ ର ଆଲୋକରେ ଝଲସିଲା ପୂରା ମାୟାନଗରୀ,କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏରେ ମିଳିବ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା...

Cordelia Cruises: ୧୫୦୦ ଡ୍ରୋନ୍ ର ଆଲୋକରେ ଝଲସିଲା ପୂରା ମାୟାନଗରୀ,କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏରେ ମିଳିବ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା...

"କର୍ଡେଲିଆ କ୍ରୁଜ୍ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜ,କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏର ଆଗମନ ପାଳନ କରିଥିଲା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେସକୋର୍ସ ଉପରେ ୧୫୦୦ ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ଆକାଶୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଭାରତ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ମନମୋହକ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କ

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Oct 11, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 11:34 PM IST
Cordelia Cruises: ୧୫୦୦ ଡ୍ରୋନ୍ ର ଆଲୋକରେ ଝଲସିଲା ପୂରା ମାୟାନଗରୀ,କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏରେ ମିଳିବ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ବାଙ୍କୀ ସ୍ଵୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ବୋମାମାଡ଼,ତୃତୀୟ ଟ୍ବି-୨୦
2
3
4
5