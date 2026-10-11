Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Cordelia Sky Launch:ଆକାଶରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଲୋକର ଝଲକ,ପାଣିରେ ଭାସମାନ ମହଲ: ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ

Cordelia Sky Launch:ଆକାଶରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଲୋକର ଝଲକ,ପାଣିରେ ଭାସମାନ ମହଲ: ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ'

Cordelia Sky Launch: "କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ"ର ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅତିଥି,ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନେ ମୁମ୍ବାଇର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେସକୋର୍ସରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ୧,୫୦୦ ଡ୍ରୋନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନୃତ୍ୟଗଠିତ ଶୋ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଆକାଶରେ କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏର ପରିଚୟକୁ କଏଦ କରିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ସ୍କାଏଲାଇନ୍ ଏକ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 11, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 10:22 PM IST
Cordelia Sky Launch:ଆକାଶରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଲୋକର ଝଲକ,ପାଣିରେ ଭାସମାନ ମହଲ: ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ'

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ବାଙ୍କୀ ସ୍ଵୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ବୋମାମାଡ଼,ତୃତୀୟ ଟ୍ବି-୨୦
2
3
4
5