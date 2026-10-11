Cordelia Sky Launch:ଆକାଶରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଲୋକର ଝଲକ,ପାଣିରେ ଭାସମାନ ମହଲ: ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ'

Cordelia Sky Launch: "କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ"ର ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅତିଥି,ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନେ ମୁମ୍ବାଇର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେସକୋର୍ସରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ୧,୫୦୦ ଡ୍ରୋନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନୃତ୍ୟଗଠିତ ଶୋ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଆକାଶରେ କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏର ପରିଚୟକୁ କଏଦ କରିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ସ୍କାଏଲାଇନ୍ ଏକ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସଂଗୀତ, ଆଲୋକ ଏବଂ କଳାର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଦେଶର ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ରୁଜ୍ କମ୍ପାନୀ, କର୍ଡେଲିଆ କ୍ରୁଜ୍ର ନୂତନତମ ଜାହାଜ କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ପରେ, କର୍ଡେଲିଆ କ୍ରୁଜ୍ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିପ୍ ଅପରେଟରରୁ ଏକ ଦୁଇ-ସିପ୍ ଫ୍ଲିଟ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।
ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ନୂତନ ଜାହାଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ୨୦୨୭ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଏହାର ତୃତୀୟ ନୂତନ ଜାହାଜ, "କର୍ଡେଲିଆ ସନ୍" ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଶୋ'ର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକାଶରେ କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏର ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, କମ୍ପାନୀର ସଭାପତି ଏବଂ ସିଇଓ ଜୁର୍ଗେନ୍ ବେଲମ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ କର୍ଡେଲିଆ କ୍ରୁଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଜ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ପସନ୍ଦିତ ଛୁଟିଦିନ ବିକଳ୍ପ କରିବା।
From Loss to Profit: ସମୁଦ୍ରରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାର ନୂଆ ଠିକଣା, ଭାରତକୁ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଡେଲିଆ ଜାହାଜ #CordeliaSky https://t.co/tWC46LXuBH
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) October 11, 2026
୨୦୨୧ ରେ ଏହାର ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, କର୍ଡେଲିଆ କ୍ରୁଜ୍ ୮୦୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ ଯୋଡିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀର ଯାତ୍ରୀ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏ ଏବଂ କର୍ଡେଲିଆ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍ ଜାହାଜର ମିଳିତ ଫ୍ଲିଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧,୭୯୮ ଷ୍ଟେଟରୁମ୍ ଅଛି। ଡବଲ୍ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସିରେ, ଉଭୟ ଜାହାଜ ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୩,୫୬୯ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ପରିଚାଳନା ତୁଳନାରେ କମ୍ପାନୀର ଯାତ୍ରୀ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୧୨୬ % ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ତୃତୀୟ କ୍ରୁଜ୍, "କର୍ଡେଲିଆ ସନ୍" ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଅନ୍-ବୋର୍ଡ ଅଭିଜ୍ଞତା
କର୍ଡେଲିଆ ସ୍କାଏକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଜାହାଜରେ ଭୋଜନ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଇଟାଲୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସମେତ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପରିସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିଶେଷକରି ନିରାମିଷ ଏବଂ ଜୈନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ ଉପଲବ୍ଧ। ମନୋରଞ୍ଜନ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଇଭ୍ ଶୋ, ଥିଏଟର ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଏକ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର, କ୍ରୀଡା ସୁବିଧା ଏବଂ ପିଲା ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମର୍ପିତ ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।