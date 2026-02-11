Advertisement
Odisha Vigilance: ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କିରାଣିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ

Odisha Vigilance: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କିରାଣିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 11, 2026, 03:01 PM IST

Odisha Vigilance: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କିରାଣିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କିରାଣି ହେଉଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବେହେରା। ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସୁସୁଡ଼ା ବାସଭବନ ସମେତ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌ର ଚଢାଉ ହୋଇଛି। ତେବେ, ଏହି ଚଢାଉରେ ୫ ଜଣ ଡିଏସ୍-ଏଏସି, ୮ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୧୪ ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ସାମିଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅନୁଗୁଳ,ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ।

ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଉଁଶପୋଖରୀ ପୈତୃକ ଘର ଓ ବଅଁରପାଳ ଶ୍ଵଶୁର ଘରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଟଙ୍କା ହେରଫେର୍ ମାମଲାରେ ସାଢେ ୩ ମାସ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁଗୁଳ ସହରର ହାକିମପଡ଼ାରେ ତାଙ୍କ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବାସଭବନ,ନାଲକୋ ନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର,ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହିନ୍ଦୋଳର ବାଉଁସପୋଖରୀରେ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରୀବିହାରରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଏକ ଭଡ଼ା ଘର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳର ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାମ୍ବରରେ ତଲାସୀ ଜାରି ରହିଛି।

