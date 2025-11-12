୨୬ ରାଉଣ୍ଡରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ସରିବ ଗଣତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟ ଗଣତି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରଥା ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଲଟ ବକ୍ସ ଓ ଇଭିଏମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟାଲଟ ଗଣତି ହେବ ଏବଂ ପରେ ଇଭିଏମ୍ ରେ କଏଦ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆପଡ଼ାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲେଜରେ ଗଣତି ହେବ। ଏଠାରେ ଏଥିଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଇଭିଏମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଲଟ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯିବ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଭୋଟକୁ ବ୍ୟାଲଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ସାଢ଼େ ୮ଟା ବଳକୁ ଇଭିଏମ୍ ଗଣତି ହେବ।
ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ୩୫୮ଟି ବୁଥ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଏହି ଇଭିଏମ୍କୁ ଗଣିବା ଲାଗି ୧୪ଟି ଟେବଲ କରାଯାଇଛି। ୨୬ଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହି ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ।
ଏଥର ନୂଆପଡ଼ା ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ଦେଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୮୩.୪୫% ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ୨ ଲକ୍ଷ ୫୪ ହଜାର ୪୯୭ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଲିଟ ନିର୍ବାଚନ ରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ୪୮୫ ଜଣ ଭୋଟର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜିଲ୍ଲା ରେ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ୧ଲକ୍ଷ ୩ହଜାର ୮୧୭ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ୧ ଲକ୍ଷ ୮ ହଜାର ୫୬୧୩ ଜଣ ମହିଳା ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗତ ୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ୬୧ ହଜାର ୮୨୨ େଭାଟ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲାେ। ତାଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଈ ଘାସିରାମ ମାଝି। ସେ ମାତ୍ର ୧୦ ହଜାର ୮୮୧ ଭୋଟରେ ପଛୁଆ ରହିଥିଲେ। ଏଥର ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଜୟଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି।