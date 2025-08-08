Viral Dance Video: ଜଳୁଥିବା ଚିତା ଆଗରେ ରିଲ୍ ବନାଇଲେ ଯୁବତୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ

Viral Dance Video: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ଏହି ଭିଡିଓ ରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛୁ ତାହାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।
Trending Photos
Viral Dance Video: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ସେହି ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାଇରାଲ ହେବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।
ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ କ’ଣ ରହିଛି?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଏପରି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଚିତା ଜଳୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସେହି ଚିତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରିଲ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ଏବେ ଏହି ଭିଡିଓଟି କେଉଁଠାରୁ, ଏହା କେତେଦୂର ସତ୍ୟ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏପରି କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି।
ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ:
Kuch bolunga to vivad ho jayega pic.twitter.com/4dHsPaIk7P
— ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) August 7, 2025
ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା X ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ @ShoneeKapoor ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 'ଯଦି ମୁଁ କିଛି କହିବି, ତେବେ ବିବାଦ ହେବ।' ଖବର ଲେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭିଡିଓଟିକୁ ୪୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ୟୁଜର କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି - କେହି ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି - ସେ କାହିଁକି ହସୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି - ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାରକୁ ଦେଖାଉଛି।