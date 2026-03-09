Cricketer Watch Collection: ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଧୋନୀ ଓ ରୋହିତଙ୍କ ଘଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

Advertisement
Cricketer Watch Collection: ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ରୋହିତ ଏବଂ ଧୋନି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ମଇଦାନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 09, 2026, 06:08 PM IST

Cricketer Watch Collection: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ତାରକାମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହବି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖବରରେ ରହିଥାନ୍ତି । ମହଙ୍ଗା କାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ରାଜକୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ଏକ ଝଲକ ୨୦୨୬ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଏମଏସ ଧୋନି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧି ଶିରୋନାମା ତିଆରି କରିଥିଲେ। 

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। ଭାରତ ତିନି ଥର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଥିଲା। ଏମଏସ ଧୋନି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅଧିନାୟକ ଯିଏ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ୨୦୨୪ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ରବିବାର ଭାରତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବା ସମୟରେ ଏହି ଉଭୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପଡ଼ିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 

ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ରୋହିତ ଏବଂ ଧୋନି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ମଇଦାନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, କ୍ୟାପଟେନ୍ କୁଲ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏମଏସ ଧୋନି ଜଣେ କାର ଏବଂ ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ରାଞ୍ଚି ଫାର୍ମହାଉସରେ କାର ଏବଂ ବାଇକ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସଂଗ୍ରହକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତଥାପି, ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଧୋନି ପିନ୍ଧିଥିବା ଘଣ୍ଟାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରେମୀ। ଧୋନି ଏକ ରୋଲେକ୍ସ ଡେଟୋନା ପେଭ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଡାଏଲ୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଢେଇ କୋଟି ରୁ ୩ କୋଟି ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ଅଡେମାର୍ସ ପିଗୁଏଟ୍ ରୟାଲ୍ ଓକ୍ ଜମ୍ବୋ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୨ ରୁ ୩ କୋଟି ଥିଲା।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। କିୱିମାନେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୫୫ ରନ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ୮୯ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୨୬୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି କିୱିମାନେ ୧୫୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବୁମରାହ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

