ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜୋଲ୍‍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର; ୨ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିସ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଶିବଶଙ୍କର ଦାଶ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ରେ ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ ଫୁଲବାଣି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲରେ କେଉଁଠି ରହିବେ ତାହାର କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଶିବଶଙ୍କର ଦାଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟତମ ବିଜେଡି ନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସେ ଅନୁଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଜେଲରେ ଥିବାରୁ କୋର୍ଟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ନିବେଦନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ନିବେଦନକୁ କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାମାମଲା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଏକ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏହି ମାମଲାକୁ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଓକିଲ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇ କୋର୍ଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସ କାହାକୁ ଓକିଲ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ୨ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲଙ୍କ ନାଁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସୁପାରିସ କରିଛନ୍ତି। ଏମେନ ହେଲେ କାଳୀଚରଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅବିନାଶ ପାଢ଼ୀ। ଏହି ନିବେଦନ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି।