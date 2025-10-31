Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2982533
Zee OdishaOdisha Trending

ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜୋଲ୍‍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର; ୨ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିସ

ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଶିବଶଙ୍କର ଦାଶ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲ୍‍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଏହି  ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍‍ରେ ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଏସ୍‍ଡିଜେଏମ୍‍ ଗ୍

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 31, 2025, 12:43 PM IST

Trending Photos

ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜୋଲ୍‍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର; ୨ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିସ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଶିବଶଙ୍କର ଦାଶ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲ୍‍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଏହି  ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍‍ରେ ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଏସ୍‍ଡିଜେଏମ୍‍ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ ଫୁଲବାଣି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲରେ କେଉଁଠି ରହିବେ ତାହାର କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।

ଶିବଶଙ୍କର ଦାଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟତମ  ବିଜେଡି ନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସେ ଅନୁଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଜେଲରେ ଥିବାରୁ କୋର୍ଟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ନିବେଦନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ନିବେଦନକୁ କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାମାମଲା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଏକ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍‍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏହି ମାମଲାକୁ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଓକିଲ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇ କୋର୍ଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସ କାହାକୁ ଓକିଲ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍‍ପି ୨ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲଙ୍କ ନାଁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସୁପାରିସ କରିଛନ୍ତି। ଏମେନ ହେଲେ କାଳୀଚରଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅବିନାଶ ପାଢ଼ୀ।  ଏହି ନିବେଦନ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ  ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Pitabas Panda Mujrder Case
ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲ୍‍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
Odisha news
Odisha News: କୌଶଳ ବିକାଶ ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବଢୁଛି ନିଯୁକ୍ତି ହାର
Sardar Patel's 150th Birth Anniversary
ଆଜି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ୧୫୦ ତମ ଜୟନ୍ତୀ,ଜାଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ କିଛି
CM Mohan Majhi takes Oath for Unity
ଏକାଠି ଚାଲିଲେ ବିକାଶ ହାସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Navneet Kaur Rana
Navneet Kaur Rana:ନବନୀତ ରାଣାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ, ଚିଠିରେ...