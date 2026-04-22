ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ନିହତ, ମୃତଦେହ ନେବାକୁ ମନା କଲେ ପରିବାର

ଗାଜିଆବାଦ: ଚାରି ବର୍ଷର ଭାଣିଜୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ୫୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି । ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ନେବାକୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜସିମ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶାଲିମାର ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ଫଳରେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା। ପୀଡିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାର ତଳୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫଦାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ, ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ​​ଯେ, ସେ ଲୋନି ଅଞ୍ଚଳର ବାନ୍ଥଲା କେନାଲ ନିକଟରେ କାହାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ, ଦୁଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଅମିତ ଏବଂ ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଇକବାଲ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିପଦମୁକ୍ତ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।

ଶାଲିମାର ଗାର୍ଡେନ୍ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ସହାୟକ ପୋଲିସ କମିଶନର (ଏସିପି) ଅତୁଲ କୁମାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଅଧିକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମୃତଦେହ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ମେହବୁବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାବତ ଭାଇ ନସିମ ​​କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରାଧ ଘଟିବା ଦିନ ହିଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ ।

Also Read- Strait of Hormuz: ହର୍ମୁଜରେ ଘମାସାନ, କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ

Also Read- Kedarnath Yatra: ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା କେଦାରନାଥ

Strait of Hormuz
Strait of Hormuz: ହର୍ମୁଜରେ ଘମାସାନ, କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ
Odisha news
Odisha News: ହେରୋଇନ୍ ଜବତ, ଗିରଫ ହେଲେ ନିଶା ବେପାରୀ...
Odisha news
Odisha News: ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ଉପୁଜିବ ସମସ୍ୟା, ଜାଣନ୍ତ କ'ଣ
Odisha news
Odisha News:ଜଣେ ନୁହେଁ, ୪ ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ ଅଭିଯୋଗ, ଛାନଭିନ୍ ଜାରି