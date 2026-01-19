CRPF constable arrested: ଜଣେ ୧୦ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ CRPF କନଷ୍ଟେବଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗିରଫ୍

Advertisement
CRPF constable arrested: ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରୁ ଏକ ଦୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା ପୋଲିସ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF) କନଷ୍ଟେବଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜଣେ ୧୦ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଏବଂ ଭୋକରେ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି।

Jan 19, 2026, 12:08 PM IST

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାରିକ ଅନୱର (CRPFର ୨୩୫ତମ ବାଟାଲିୟନରେ ନିୟୋଜିତ) ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିମ୍ପା ଖାତୁନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପରିବାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅନୁମତି ବିନା ଝିଅଟିକୁ ସେମାନଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଝିଅଟି ରିମ୍ପା ଖାତୁନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଝିଅଟିକୁ ଘର କାମ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ୧୪-୧୫ ରାତିରେ ଝିଅଟିକୁ ଏପିରି ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିଛି।

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC)ର ଧାରା ୧୧୦ ଅନୁଯାୟୀ ଇକୋଟେକ୍-III ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଜଣେ CRPF ସୁବେଦାର ମେଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।

ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବୋଦୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ଟର 128ର ମ୍ୟାକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଗୁରୁତର କୁପୋଷଣରେ ପୀଡିତ। ଝିଅଟିର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିବା, ନଖ ଉପଡିଥିବା, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଥିବା, ଶରୀରରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଏବଂ ଫୁଲା ଦେଖାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତର ବିପଦଜନକ ଭାବରେ ୧.୯ କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ CRPF ତୁରନ୍ତ କନଷ୍ଟେବଳ ତାରିକ ଅନୱରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ CRPF ସହାୟକ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାସଗୃହରୁ ଝିଅଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଫୋରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଲ୍ ନକରି ଖାଲି କରାଯାଉଛି। ଯାହା ପ୍ରମାଣ ସହିତ ହେରଫେର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମାମଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

