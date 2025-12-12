Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3039036
Zee OdishaOdisha Trending

CRPF Jawan dies by his own bullets: ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅଘଟଣ: ନିଜ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ସିଆର୍‍ପିଏଫ୍‍ ଜଓ୍ୱାନ

ନକ୍ସଲ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଦେହଥରା ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘରଧାରା ଗାଁର ଜଣେ ସିଆର୍‍ପିଏଫ୍‍ ଜବାନ ଗୋପୀନାଥ ସବରଙ୍କ ନିଜ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଏକେ୪୭ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଚାଲିଥିଲା ବା ସେ ନିଜେ ଚଳାଇଥିଲେ ତାହାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳି ନାହିଁ। ସୁନ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 12, 2025, 11:11 PM IST
  • ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପ ପରିସରରେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଜବାନ ନିଜ ସର୍ଭିସ୍ ବନ୍ଧୁକରେ ଜୀବନ ହାରିଥାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

Trending Photos

CRPF Jawan dies by his own bullets: ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅଘଟଣ: ନିଜ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ସିଆର୍‍ପିଏଫ୍‍ ଜଓ୍ୱାନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନକ୍ସଲ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଦେହଥରା ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘରଧାରା ଗାଁର ଜଣେ ସିଆର୍‍ପିଏଫ୍‍ ଜବାନ ଗୋପୀନାଥ ସବରଙ୍କ ନିଜ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଏକେ୪୭ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଚାଲିଥିଲା ବା ସେ ନିଜେ ଚଳାଇଥିଲେ ତାହାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳି ନାହିଁ।

ସୁନାବେଡା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଢେକୁନପାଣି-୨୧୬ ସିଆରପିଏଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗୋପୀନାଥ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ନକ୍ସଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଦୁର୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଜବାନମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।   

ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପ ପରିସରରେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଜବାନ ନିଜ ସର୍ଭିସ୍ ବନ୍ଧୁକରେ ଜୀବନ ହାରିଥାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସୂଚନା ପାଇ କୋମନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

ଇତିମଧ୍ୟରେ ସିଆର୍‍ପିଏଫ୍‍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି। ଯବାନ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଜବାନ ଚାପରେ ଥିଲେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଜଡିତ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି।

ଯୁବ ଜବାନଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଗାଁରେ ଦୁଃଖର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଦେଶରେ ଯବାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାକିରି ଚାପ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଇଥାଏ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ୨୦୧୪ରୁ ୨୦୨୪ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୪୩୦ ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିବା ଏକ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Keonjhar Road Accident
କେନ୍ଦୁଝରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ୩ ମୃତ, ୨ ଗୁରୁତର ଆହତ
Fake Insurance Case
DGP gets Contempt of Court Notice: ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା
Odia News
ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ୧୨ଶହ ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା SIT
Harghar Nal-Harghar Jal
Harghar Jal Scheme: ସମୟ ଅନୁସାରେ କାମ ନକଲେ ଠିକାଦାର ହେବେ କଳାତାଲିକାଭୁକ୍ତ
Odia News
କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ୬ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି