Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /NEET Paper Leak Protest: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପେଲେଟ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, CRPF ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ

NEET Paper Leak Protest: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପେଲେଟ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, CRPF ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ବଜନୀନ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଟିୟର୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ପମ୍ପ ଆକ୍ସନ୍ ଗନ୍ (ପେଲେଟ୍ ଗନ୍) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 29, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:59 AM IST
NEET Paper Leak Protest: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପେଲେଟ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, CRPF ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ, ସଂସଦରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ
Prahlad Joshi1 hr ago
2
imd rain alert1 hr ago
3
Banakalagi NitiJul 28
4
top 10 news todayJul 28
5
Hepatitis DayJul 28