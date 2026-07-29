/NEET Paper Leak Protest: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପେଲେଟ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, CRPF ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ

NEET ପେପର ଲିକ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ବଳ (CRPF)ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (RAF)କୁ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ବଜନୀନ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଟିୟର୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ପମ୍ପ ଆକ୍ସନ୍ ଗନ୍ (ପେଲେଟ୍ ଗନ୍) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। CRPFର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ (SOP) ଅନୁସାରେ ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାରେ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୩ରୁ ୫ ଜଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷରେ RAFର ୪୭ ଜଣ ଜବାନ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ CRPFର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜି.ପି. ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ସେ ଏହା ଉପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ମତାମତ ଦେବେ ନାହିଁ। ବଳର ଆଧିକାରିକ ପକ୍ଷ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି CRPF ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ ୨୦ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୌଖିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇନଥିବା ଦାବି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପେଲେଟ୍ ଗନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆଇନଗତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମାମଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।