/Crude Oil Price: କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦାମରେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ! ଯୁଦ୍ଧ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରୁ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେଲା ତେଲ

Crude Oil Price: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କମୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ (Crude Oil) ଦରରେ ପୁଣିଥରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋମବାର (ଜୁନ୍ ୨୯) ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଓ WTI କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ପଛରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ବଢ଼ିଥିବା ତିକ୍ତତାକୁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୦.୯୧ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭୨.୬୪ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି WTI କ୍ରୁଡ୍ ଦର ୧.୩୩ ଡଲାର ବଢ଼ି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୭୦.୧୪ ଡଲାରରେ କାରବାର କରୁଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରାମକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ସମୁଦ୍ରପଥରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦରରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି।
ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ୧୦୨.୧୨ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୧୧୧.୨୧ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୭.୮୩ ଟଙ୍କା, କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୧୧୩.୫୧ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୮୨ ଟଙ୍କା, ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୧୦୮.୦୧ ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ୯୯.୬୬ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୈଳ ଦର କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ, ତାହା ଆମେରିକା-ଇରାନ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଉଭୟ ଦେଶ କତାରର ଦୋହାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦରରେ ହ୍ରାସ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ତନାତନି ପୁଣି ବଢ଼ିଲେ ତେଲ ଦର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।