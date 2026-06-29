Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Crude Oil Price: କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦାମରେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ! ଯୁଦ୍ଧ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରୁ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେଲା ତେଲ

Crude Oil Price: କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦାମରେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ! ଯୁଦ୍ଧ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରୁ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେଲା ତେଲ

ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୦.୯୧ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭୨.୬୪ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି WTI କ୍ରୁଡ୍ ଦର ୧.୩୩ ଡଲାର ବଢ଼ି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୭୦.୧୪ ଡଲାରରେ କାରବାର କରୁଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 29, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:09 AM IST
Crude Oil Price: କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦାମରେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ! ଯୁଦ୍ଧ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରୁ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହେଲା ତେଲ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert: ୮୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି.
imd rain alert1 hr ago
2
top 10 news todayJun 28
3
lightning strikeJun 28
4
Odia NewsJun 28
5
Odia NewsJun 28