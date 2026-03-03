Oil Tension: ଭାରତ ପାଖରେ ରହିଛି ମାତ୍ର ୪୫ ଦିନ ପାଇଁ ତେଲ, ଆଗକୁ ବଢିବ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର?

Oil Tension: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ବାଧା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।
Oil Tension: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ବାଧା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଯଦି ଏହି ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏ-ହା ଭାରତ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ,ଭାରତ ପାଖରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୦-୪୫ ଦିନର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଶକ୍ତି ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଫାର୍ମ କେପ୍ଲରର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଅଛି। ଏଥିରେ ରିଫାଇନାରୀ ସଂରକ୍ଷଣ, ଭୂତଳ ରଣନୀତିକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ରିଜର୍ଭ (SPR) ଏବଂ ଭାରତକୁ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜରେ ଲୋଡ୍ ହେଉଥିବା ତୈଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଭାରତ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି: ଭାରତ ଏ-ହାର ମୋଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୮୮ ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ କରେ। ଏହି ମୋଟ ଆମଦାନୀର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ଆସେ,ଯାହାର ଏ-କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଭାରତ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ୫ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରେ। ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆସେ।(Kpler) ର ପ୍ରମୁଖ ଗବେଷଣା ବିଶ୍ଳେଷକ ସୁମିତ ରିଟୋଲିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ,ଏ-ହାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।
ଯଦିଓ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ଏ-ବଂ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିବା ତୈଳ ବାହକଙ୍କ ଆଗମନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ,ଯଦି ଏହି ବାଧା ଜାରି ରହେ। ତେବେ ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ,ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସରୁ କ୍ରୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ମାନଦଣ୍ଡ,ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ $୮୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।ଯାହା ଇରାନ ସଙ୍କଟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଭାରତ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ $୧୩୭ ବିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। କେବଳ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ-ଜାନୁଆରୀ ଅବଧିରେ, ୨୦୬.୩ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ $୧୦୦.୪ ବିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାୟ ୩୩ କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ା ଏକ ସମୁଦ୍ର ପଥ, ଯାହା ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରକୁ ଆରବ ସାଗର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ରପ୍ତାନି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରେ।
ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ,ଭାରତ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା,ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରୁଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଆଣି ଏହି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ,ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଅଭାବ ଅପେକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍। ତଥାପି,ଯଦି ବାଧା ଗୁରୁତର ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ,ତେବେ ଏହା ଭାରତର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।