IND vs SA 2025: ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ବାରବାଟୀ ଯାଉଛନ୍ତି କି?'ଆମ ବସ୍' ରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କା

IND vs SA 2025: ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। କାହିଁକିନା ଆଜି କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଖେଳାଯିବ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା। ଏନେଇ ଖେଳପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ କହିଲେ ନସରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ତିଆ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏନେଇ କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ 'ଆମ- ବସ୍'ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ନମ୍ବର ରୁଟ୍ ଦେଇ ବରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯିବେ ଆପଣ...ନଜର ପକାନ୍ତୁ ତାଲିକା ଉପରେ....
ବିଶେଷକରି, କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ସିଏନ୍ଟି ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଗହଳିର ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ବସ୍ ଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ସଟଲ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ପରେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରବାହକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ସଟଲ୍ ବସ୍ ସେବା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ପରେ ଦୁଇଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଟ୍ ପରିଚାଳନା ହେବ । ଭୁବନେଶ୍ବର ବରମୁଣ୍ତା ବସଷ୍ଟାଣ୍ତରୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯିବା ଲାଗି ରୁଟ୍ ନମ୍ବର ୧ରେ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକ, କିଟ୍ ଛକ୍ ନନ୍ଦନକାନନ, ଜୁଡିସିଆଲ୍ ଏକାଡେମୀ ଓ ସତୀ ଚଉରା ଦେଇ ଯିବ। ଭୁବନନେଶ୍ବରରୁ ଏହି ବସ୍ ଟି ୩ଟା ୩୦ରେ ବାହାରିବ। ଏବଂ ଯାହାର ଟିକେଟ୍ ଦର ୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ସେହିପରି ବାରବାଟୀରୁ ଫେରିବା ଲାଗି ବସ୍ ଟି କଟକରୁ ଦିନ ୩ଟା ୩୦ ରୁ ବାହାରିବ। ସତିଚଉରା, ଜୁଡିସିଆଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ନନ୍ଦନ କାନନ, କିଟ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଏବଂ ଜୟଦେବ ବିବାର ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ବସ-ଷ୍ଟାଣ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପିଛା ଦର ୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ସେହିପରି,ରୁଟ୍ ନମ୍ବର -୨ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ରୁ ବାରବାଟୀ ଯିବା ଲାଗି ଦିନ ୩ଟା ୩୦ ରୁ ବସ୍ ବାହାରିବ। ଏହି ବସ୍ ଟି ବାଣି ବିହାର,ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ, ନଖରା, ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ଼, ଜୁଡିସିଆଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ସଚି ଚଉରା ଦେଇ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ରୁଟ୍ ପାଇଁ ବସ୍ ଭଡ଼ା ୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି, (ରୁଟ୍ ନମ୍ବରୁ-୨ ) ରେ କଟକରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଦିନ ସାଢେ ତିନିଟାରୁ ଆମବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାହା ସତୀ ଚଉରା,ଜୁଡିସିଆଲ୍ ଏକାଡେମୀ, କ୍ୟାନଣ୍ଟେନ୍ ମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍, ନଖରା ଛକ, ରସୁଲଗଡ ଓ ବାଣୀବିବାର ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ରଳେ ଷ୍ଟେସନ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ସେହିପରି, ରୁଟ୍ ନଂ ୧୦ରେ ମାନୁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ରୁଟ୍ ନଂ ୧୫ ରେ ସିଏନବିଟି ରୁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ରୁଟ୍ ନମ୍ବର ୧୬ରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍, ରୁଟ୍ ନମ୍ବର ୧୭ ରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦର, ରୁଟ୍ ନମ୍ବର ୧୮ ରୁ ଜଗତପୁରରୁ ବୁଏସବିଟି , ରୁଟ୍ ନମ୍ବର ୧୯ ରେ ମହାନଦୀ ବିବାର ରୁ ଏମ୍ସ ଏବଂ ରୁଟ୍ ନମ୍ବର ୮୨ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ୍ ରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ମୋ ବସ୍। ସେହିପରି, ୮୧ ନମ୍ବର ରୁଟ୍ ରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରୁ ସାଲେପୁର୍, ରୁଟ୍ ନମ୍ବର ୮୬ ଚହଟାଘାଟରୁ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ରୁଟ୍ ନମ୍ବର ୮୮ ରୁ ଏନଏଲୟୁ ରୁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ୍ ଦେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ବସ୍ ରେ ଯାଇପାରିବେ।