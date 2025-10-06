Advertisement
କଟକରେ କର୍ଫ୍ୟୁ: କେବଳ ଜରୁରାୀ ସେବା ଅବ୍ୟାହତ

କଟକରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ସତ୍ତ୍ବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ବସ୍‍ ଚଳାଚଳ । ନେତାଜୀ ବସ୍‍ ଟର୍ମିନାଲରେ ବସ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।  ପ୍ରତିଦିନ କଟକକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲାରୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବସ ଚଳାଚଳ ଜାରି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲାକୁ ଏଠାରୁ ବସ ଚଳାଚଳ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 06, 2025, 12:09 PM IST
  • କଟକ ହିଂସା ରୋକିବାକୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି। ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳ ୧୦ଟା ଯାଏ ରହିବ ବଳବତ୍ତର। ଇଣ୍ଟରନେଟ ଓ ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆ ଉପରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ କଟକଣା। 
  • ୬୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲି ବଳ, ୮ କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଧ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା।
  • ହିଂସା ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୁଲିସ, ୩ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ, ଗିରଫଦାରୀ ଜାରି 
କଟକରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ସତ୍ତ୍ବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ବସ୍‍ ଚଳାଚଳ । ନେତାଜୀ ବସ୍‍ ଟର୍ମିନାଲରେ ବସ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।  ପ୍ରତିଦିନ କଟକକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲାରୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବସ ଚଳାଚଳ ଜାରି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲାକୁ ଏଠାରୁ ବସ ଚଳାଚଳ କରୁଛି । ଏହାସହ କଟକରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ଯେମିତି ହସ୍‍ପିଟାଲ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଚାଲୁ ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ପୁଲିସ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଓ ଗଳିରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଲାଗୁ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। 

ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ କମିଶନର ନରସିଂହ ଭୋଳଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରାତି ୧୦ଟାରୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ୧୩ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି  ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।  ଏହା ୩୬ ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍‍ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦିନ ୧୦ଟା ଯାଏ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା ୧୬୩କୁ ପଳ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଚି।

ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଭୋଳ କହିଛନ୍ତି।

ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁଲିସ ପଇଁତରା ମାରୁଛି। ଏଥିନେଇ ୬୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସବଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଚି। ଏଡାସହ ୮ କମ୍ପାନୀ ପାରାମିଲିଟାରାୀ ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ମୁତ୍ତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାପିଡ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ, ବିଏସ୍‍ଏଫ୍‍, ସିଆରପିଏଫ୍‍, ଓଏସ୍‍ଏପି ମୁତ୍ତୟନ ରହିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁସାରେ କଟକରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ଯାଏଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭସାଣ ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ଲାଗିରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଗୃହ ବିଭାଗ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଓ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ବି କଟକଣା ଲାଗିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ସହରରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ହେଉଛି । 

ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୁଲିସ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ଟନ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତିନୋଟି ମାମଲା ଏ ବାବଦରୀେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଗିରଫଦାେରୀ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପୁଲିସ କମିଶନରଏସ୍‍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି।

 

