କଟକ: ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ଦହିବରା, ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ଭିଣ୍ଟେଜ୍‍ କାର

କଟକ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରାର ଉପର ପଡ଼ିଆରେ କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ, ଠୁଙ୍କାପୁରୀ, ରୂପା ତାରକସୀ କାମ, ମାଟି ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ, ସିଙ୍ଘ କାମ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ। ଏହାସହ ଶିଳ ଶିଳପୁଆା, ଘୋରଣା, ବାଉଁଶକାମ ପ୍ରଭୃତି ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଏତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପ ପଡ଼ିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ସହ କଟକର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 10, 2025, 09:01 PM IST
  • ସମୁଦାୟ ୨୪ହଜାର ଷ୍ଟଲ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ଓରମାସର ଷ୍ଟଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ ୧୬୫୪ଟି ଷ୍ଟଲ ଖୋଲାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।  ଏଥିପାଇ: ପଡ଼ିଆର ପ୍ଲଟ ଆବଣ୍ଟନ  ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପଞ୍ଜିକରଣ ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୫ ଘଟିକା ୩୦ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସଠାରେ ଚାଲୁ ରହିବ। ଉଭୟ ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ଲଟ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ । ଆଉ ମାତ୍ର ୫୦୦ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ବାକି ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଇନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଉପର ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ଆୟୋଜନ ହେବ କି ନା ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପର ପଡ଼ିଆକୁ କଟକ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ଡ. ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି।

ସେହିପରି ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ  ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ଭିଂଟେଜ୍ କାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏଠାରେ ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି ଏନକ୍ଲୋଜର୍‌, ଏମଏସଏମଇ ଏନକ୍ଲୋଜର ଓ ଅଟୋ ଏନକ୍ଲେଭ ଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋବାଇଲ୍‍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ଜିନିଷର ସମ୍ଭାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯଥା – ଶୌଚାଳୟ, ଏଟିଏମ୍ କାଉଂଟର, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର, ପୁଲିସ୍ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ, ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ପାରିବେ।

