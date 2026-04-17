Barabati Food Court: ବାରବାଟୀ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ନିଜର ଏକ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ଜାଣନ୍ତୁ ମାସକୁ ଭଡ଼ା କେତେ?

Trending Photos
Barabati Food Court: କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (CMC) କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିକଟରେ ବାରବାଟୀ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ନାଗରିକ ସଂସ୍ଥା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ୩୮ ଟି ଦୋକାନ ସ୍ଥାନ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୪, ୨୦୨୬ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟରେ ବର୍ଗ A ଅଧୀନରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦୋକାନ ଅଛି। ଏହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୫୧୬ ବର୍ଗଫୁଟ ପରିମିତ ଏବଂ ଏକ ଟେରାସ୍ ସହିତ ମାଗଣା FAB ସୁବିଧା ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମାସିକ ଭଡ଼ା ୨୬ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ସେବା ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଅତି କମରେ ସାତ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗତ ତିନି ବର୍ଷର ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର ବୈଧ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ୍ କାର୍ଡ, GST ନମ୍ବର, ଖାଦ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ବର୍ଗ B ରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗଠନ ସହିତ ନିର୍ମିତ ୩୬ଟି ମାନକ ଦୋକାନ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ଏହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ମାସିକ ଭଡା ୬ ହଜାର ୬୦୦ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଧାରରେ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯିବ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦିଓ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ଏକାଧିକ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯିବ।
ଆକାଂକ୍ଷୀ ଆବେଦନକାରୀମାନେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ https://cmccuttack.odisha.gov.in ରୁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଫର୍ମ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, ପଞ୍ଜିକୃତ ପୋଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା କୋରିଅର୍ ମାଧ୍ୟମରେ କମିଶନର, କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ, ବିଜୁ ଭବନ, ଚୌଧୁରୀ ବଜାର, କଟକକୁ ପଠାଯିବା ଉଚିତ।
କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
