ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୨୦ରେ କାଳୀପୂଜା ଓ ୨୪ରେ ଭସାଣୀ

କଟକ:ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣୀର ଛନକା ଏବେ ଧିରେ ଧିରେ ପ୍ରଶମିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଟକ ଆଉ ଏକ ପୂଜା, ଉତ୍ସବ ଓ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କଟକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ୨୦ ତାରିଖ ଦିନ କାଳୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯିବ। ଦୀପାବଳୀ ରାତିରେ ଏହି ପୂଜା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କାଳୀ ସାଧନା ଓ ଆରାଧନାର ରାତ୍ରୀ ଭାବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଚଳିତ ମାସ ୨୦-ମହାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା, ୨୧-ଦୀପାବଳୀ, ୨୨ ଓ ୨୩ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ୨୪ ଶୁକ୍ରବାର ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି |
ଆଜି ମଙ୍ଗଳାବାଗସ୍ଥିତି ମୋହନ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ କମିଟିର ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା | ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭିକାରୀ ଦାସ କାଳୀପୂଜା ଓ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ-ଏହା ସର୍ବସମ୍ମତକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା | ଚଳିତ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଉପୁଜିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଟକ ସହରରେ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଥିରେ କମିଟି ଗଭୀରଭାବେ ମର୍ମାହତ ହେବା ସହ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି | ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଏଭଳି ଘଟଣା ନ ଉପୁଜେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି | ଏହି ବୈଠକରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସର୍ବଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ସିହ୍ନା, ନୃସିଂହ ଚୌଧୁରୀ, ଦେବାଶିଷ ରାୟ, ନରେଶ ସାହୁ, ଆଇନଜୀବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ, ତାପସ ପ୍ରହରାଜ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଘୋଷ, ଧର୍ମେଶ ନାୟକ ଓ ରମାନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଡ଼. ଦ୍ବିପାୟନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୟ ନାୟକ, ରଣଜିତକେଶରୀ ଦାସ, ହେମନ୍ତ ସେଠୀ, ଜୟଦେବ ଦାସ, ତରୁଣ ଦେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଉମେଶ ବାରିକ, ରଞ୍ଜନ ବେଉରା, ଶିବ ନାୟକ, ରାମକୃଷ୍ଣ ହାତୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଶତପଥୀ, ବିଚିତ୍ରନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବିଜୟ ବେହେରା, ବିଜେନ ସିହ୍ନା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କାହାଳୀ, ରାକେଶ ସାହୁ, ସୁଧୀର ସେଠୀ, ରାଜୀବ ନନ୍ଦ, ବିବେକାନନ୍ଦ ପାତ୍ର, ଅମୀୟ ଦାସ, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଶେଖ ଜବାହର ଅଲ୍ଲୀ, ଅଶୋକ ରାଉତରାୟ, ରମେଶ ବେହେରା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦେବତା ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ |
ଏବେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ରକ୍ଷା ଓ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ଭସାଣୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ଯୁବକ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ହେତୁ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦ୍ଭାବକୁ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥିଲା। ସାରା ଦେଶରେ କଟକର ନା ବଦନାମ ହୋଇଥିଲା। ଏଯାଏ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଥମି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୁଲିସ ଫୌଜ ମହଜୁଦ ରହିଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମନରୁ ଚନକା ଯାଉ ନାହିଁ।