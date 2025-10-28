ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ତା ଏବେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ରାତି ସାଢ଼େ ଦୁଇଟା ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ୧୭ କିଲୋମେଗରେ ଗତି କରି ମଛଲିପଟନମ୍ଠାରୁ ୨୩୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ କାକିନାଡ଼ାଠାରୁ ୩୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗତି କରୁଛି। ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ଏହା ୫୭୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ସହ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ଗତ ରାତିରୁ ସମୟ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବାତ୍ୟା ‘ମୋନ୍ଥା’ ଏବଂ ଏ ନେଇ ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନ ୧୦ ବିନ୍ଦୁ ମାଧ୍ୟମରେ:
- ଆଜି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ବେଳେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ କାକିନାଡ଼େ ଜିଲ୍ଲାର କୋପାପପେଟାଠାରେ ବାତ୍ୟା ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ବେଳେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉଗ୍ର ଥିବ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଳ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ୯୦ରୁ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ନେଇ ଆସିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
- କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ବାତ୍ୟା ଶେଷ ହେବନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମାଲକାନଗିରି ସହର ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ହେବ। ଆସିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ୬୦ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିମେଳା ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ପାଖ ଆଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
- ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ ବୁଧବାର ସକାଳ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂରେ ଭୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ କେଉଁଠି ୬୦ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ବା କେଉଁଠି ୮୦କିଲୋମିଟର ବି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାତ୍ୟା ଗଲାପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତାହା ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
- ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବିଜୁଳି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
- ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାରେ ଯେପରି କୌଣସି ଜୀବନକୁ କ୍ଷତି ନପହଞ୍ଚିବ ତଥା ସର୍ବନିମ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତା ଗ୍ରହଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନହାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ୩ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ୧୪୦ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତ୍ତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏନଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମୁତ୍ତୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀକୁ ମୁତ୍ତୟନ ହେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାପକାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମହଜୁଦ କରାଯିବା ସହ ଔଷଧ ଓ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି।
- ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ୧୦୭୩ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୨୦୨ ଜଣ ହସପିଟାଲରେ ନିରାପଦ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ସମୁଦାୟ ୪୫୧୧ ଜଣ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବାଙ୍କୁ ଚିହହ୍ନଟ କରଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି।
- ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା, ବର୍ଷା. ବଜ୍ରପାତ ଓ ପାଣିପାଗରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ୧୧ ଜିଲ୍ଲେରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଅଙ୍ଗପବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୁଇଦିନ ଯାଏ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରକୋପ ରହିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ୩ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବ। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତା କାଲି ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷକ ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
- ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
