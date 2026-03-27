Gas Cylinder Booking Process:ପୁଣି ବଦଳିଲା କି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ନିୟମ? ଏଣିକି WhatsApp ଓ SMSରେ କରିପାରିବେ...

Zee OdishaOdisha TrendingGas Cylinder Booking Process:ପୁଣି ବଦଳିଲା କି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ନିୟମ? ଏଣିକି WhatsApp ଓ SMSରେ କରିପାରିବେ...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 27, 2026, 01:40 PM IST

Gas Cylinder Booking Process: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଏବେ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ବୁକିଂ ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ,କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଯୋଗାଣକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁ-ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

୧୪.୨ କିଲୋ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ବୁକିଂ ବ୍ୟବଧାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ,ଏ-ହି ସମୟ ସୀମା ୨୫ ଦିନ ଥିଲା,କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ୩୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଅତି କମରେ ୩୫ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଧୀନରେ, ଏହି ନିୟମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁଇ-ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଯୋଗ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡବଲ୍-ବଟମ୍ ସଂଯୋଗ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ।

ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ:
ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁକିଂ ପାଇଁ ୪୫ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଯୋଗ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ପୂର୍ବ ଡେଲିଭରିର ମାତ୍ର ୨୫ ଦିନ ପରେ ଏକ ନୂତନ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁକିଂ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ୪୫ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ,ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଏକ (OTP)ଓଟିପି ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କର (e-KYC) ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ, ସେମାନଙ୍କର ବୁକିଂ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ।

ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ (ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧) ୧୨ ଟି ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୨ ଟି ସିଲିଣ୍ଡରର କୋଟା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁକିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀର ଆପ୍ ରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଘରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଅତିଥିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କୌଣସି ବିବାହ କିମ୍ବା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇବେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ,ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।

HP, LPG ସିଲିଣ୍ଡର କିପରି ବୁକ୍ କରିବେ?: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରୁ 88888 23456 ଡାଏଲ୍ କରିପାରିବେ। ମିସ୍ଡ୍ କଲ୍: ରିଫିଲ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ 94936 02222 ରେ ଏକ ମିସ୍ଡ୍ କଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଓ୍ବାର୍ଟସପ୍ ( WhatsApp) ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର WhatsApp ରେ 92222 01122 କୁ "ହାଏ" ପଠାନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ୍ ପଠାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ୱେବସାଇଟ୍: ରିଫିଲ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ www.myhpgas.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ସ: ଆପଣ UMANG, Amazon Pay, Paytm, PhonePe ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ BBPS-ସକ୍ଷମ ଆପ୍ସ ଭଳି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ( HP) ଏସଚପି ଗ୍ୟାସ୍ ରିଫିଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ। 

ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର: ସହାୟତା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ CSC କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ରିଫିଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ।

Narmada Behera

