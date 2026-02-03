Dalai Lama: ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀ ଆଓ୍ବାର୍ଡ, ଚୀନ୍ ର ପ୍ରତିବାଦ

Dalai Lama: ତିଦ୍ଦତର ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟଦାଜନକ ଗ୍ରାମି ଆଓ୍ବାର୍ଡ ଲାଗି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଡିଓ ବୁକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲିଂ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ମନୋନୟନ କରାଯାଇଛି।
Trending Photos
Dalai Lama: ତିଦ୍ଦତର ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟଦାଜନକ ଗ୍ରାମି ଆଓ୍ବାର୍ଡ ଲାଗି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଡିଓ ବୁକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲିଂ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ମନୋନୟନ କରାଯାଇଛି। ୯୫ଟି ବର୍ଗରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ, ଦଲାଇ ଲାମା ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତଦ୍ଧତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ବକୃତୀର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ସେ ଏହା ବିଚାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ବକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀ ଆଓ୍ବାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନକୁ ଚୀନ୍ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଏହା ପ୍ରଦିବାଦ୍ କରିଛି। ଦଲାଇ ଲାମା ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି ଚୀନ୍ କହିଛି।
ALSO READ: DA Hike: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୂର୍ବରୁ DAକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍! ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା,ଲାଭବାନ୍ ହେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ...
ALSO READ: Surya Gochar 2026: ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଚମକାଇବେ ଏହି ସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ! ବେକାରିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟରେ...