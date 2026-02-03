Dalai Lama: ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀ ଆଓ୍ବାର୍ଡ, ଚୀନ୍ ର ପ୍ରତିବାଦ

Advertisement
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 03, 2026, 12:33 PM IST

Dalai Lama: ତିଦ୍ଦତର ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟଦାଜନକ ଗ୍ରାମି ଆଓ୍ବାର୍ଡ ଲାଗି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।  ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଡିଓ ବୁକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲିଂ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ମନୋନୟନ କରାଯାଇଛି। ୯୫ଟି ବର୍ଗରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।  ଏହି ଖବର  ପାଇବା ପରେ,  ଦଲାଇ ଲାମା ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି।  ଏହା ତଦ୍ଧତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ  ସ୍ବକୃତୀର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ସେ ଏହା ବିଚାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି।  ଏହା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ବକୁ  ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।  ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ  ଗ୍ରାମୀ ଆଓ୍ବାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନକୁ ଚୀନ୍  ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଏହା ପ୍ରଦିବାଦ୍ କରିଛି। ଦଲାଇ ଲାମା ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି ଚୀନ୍ କହିଛି। 

Narmada Behera

