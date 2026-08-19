Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Dara Singh Case: ଦାରା ସିଂ ମୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ!ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ସୁଦ୍ଧା ନିଷ୍ପତ୍ତି...

Dara Singh Case: ଦାରା ସିଂ ମୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ!ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ସୁଦ୍ଧା ନିଷ୍ପତ୍ତି...

Dara Singh Case: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦାରା ସିଂ। ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଲ ଓରଫ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ସମୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 19, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:50 PM IST
Dara Singh Case: ଦାରା ସିଂ ମୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ!ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ସୁଦ୍ଧା ନିଷ୍ପତ୍ତି...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Indian Railways: ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ରେଲୱେ ଭେଟି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର,କଟକ-ପାରାଦୀପ ୩ୟ ଓ ୪ର୍ଥ ଲା
2
3
4
5