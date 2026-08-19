/Dara Singh Case: ଦାରା ସିଂ ମୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ!ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ସୁଦ୍ଧା ନିଷ୍ପତ୍ତି...

Dara Singh Case: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦାରା ସିଂ। ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଲ ଓରଫ ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ସମୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଚାରପତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବିଳମ୍ବ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, "ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅ; ନଚେତ୍, ଆମେ କରିବୁ।"କୋର୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ବୋର୍ଡକୁ ଏହାର ଫଳାଫଳ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓକିଲ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଜେଲରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମୟୋଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ।
ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି,ଦାରା ସିଂଙ୍କ ଏହି ଘଟଣା ପୂରା ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ୧୯୯୯ ମସିହା ଜାନୁଆରି ୨୨ ତାରିଖ ରାତିରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମନୋହରପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅ ଫିଲିପ୍ (୧୦ ବର୍ଷ) ଏବଂ ଟିମୋଥି (୬ ବର୍ଷ) ନିଜ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱାଗନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାରେ ତିନିଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ କମିଶନ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ୨୦୦୦ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୩୧ରେ ଦାରା ସିଂକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୦୩ରେ ଦାରାସିଂକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସିବିଆଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା।ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିଲେ।
ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ସିବିଆଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୧ ଜାନୁଆରି ୨୧ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ।