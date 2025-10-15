ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୪ ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ

ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହୀ ନୀତି ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ଆପାତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାଠାରୁ ରାତ୍ର ୧୦ଟା ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହୀ ନୀତି ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ଆପାତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାଠାରୁ ରାତ୍ର ୧୦ଟା ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।
ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଏକ ଗୋପନ ନୀତି। ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଶୃଙ୍ଘାର କରିଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁହଁକୁ ସଫା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତି ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲଗାଇ ତାହାକୁ ସଜ୍ଜା ଯାଏ। ଏହାସହ ରଙ୍ଗ ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତିଥି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ହିଁ ଏହି ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବାକୁଥିବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି।