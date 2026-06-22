Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Organ Doner: ମାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନକୁ ନେଇ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଷୀ କାହାଣୀ କହିଲେ ଝିଅ, ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ୧୦ ଜୀବନ

Organ Doner: ମା'ଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନକୁ ନେଇ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଷୀ କାହାଣୀ କହିଲେ ଝିଅ, ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ୧୦ ଜୀବନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇର ବିଶାଖା ପାରେଖଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କ ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 22, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:08 PM IST
Organ Doner: ମା'ଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନକୁ ନେଇ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଷୀ କାହାଣୀ କହିଲେ ଝିଅ, ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ୧୦ ଜୀବନ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Organ Doner: ମା'ଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନକୁ ନେଇ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଷୀ କାହାଣୀ କହିଲେ ଝିଅ, ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ୧୦ ଜୀବନ
Organ Doner15 min ago
2
pankaj tripathi2 hrs ago
3
America Iran Talks2 hrs ago
4
Petrol Diesel price3 hrs ago
5
Top 10 news3 hrs ago