Organ Doner: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇର ବିଶାଖା ପାରେଖଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କ ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୫ରେ ବିଶାଖା ପାରେଖ ଗୋରେଗାଓଁର ଓସ୍କାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା।
ମୁମ୍ବାଇ ମହିଳା ଅଙ୍ଗଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୦ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି
ଜୀ ମିଡିଆ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ, ୩୨ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ରିଦ୍ଧି ପାରେଖ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ ବିଶାଖାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିବା ପରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସୋନୋଗ୍ରାଫି କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଶିରା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ, ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ, ବିଶାଖାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ପରିବାର ଲୋକ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ଏକ ଛୋଟ ଗୋଡ ଆଘାତ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଦୁଃଖଦ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ।
ରିଦ୍ଧିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଲଟିଥିଲା
ରିଦ୍ଧି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିଜକୁ ଅଙ୍ଗଦାତା ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ରିଦ୍ଧି କୁହନ୍ତି, "ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗ ଦାତା ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋ ମାଆ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଥିଲେ। ଏହା ମନେ ପକାଇବା ମୋତେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ଆଜି, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି।"
"ଅଙ୍ଗ ଦାତା ହେବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା।" ବିଶାଖାଙ୍କୁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଅଙ୍ଗ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ପରିବାର ଭୟଭୀତ ଥିଲେ।
ମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ZTCC ମୁମ୍ବାଇର ସହାୟତାରେ, ବିଶାଖାଙ୍କୁ ନାନାବତୀ ମ୍ୟାକ୍ସ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କିଡନୀ, ଯକୃତ, କର୍ଣ୍ଣିଆ ଏବଂ ହାଡ଼ ସଫଳତାର ସହ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 10 ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପରିବାର ଚିନ୍ତିତ। ପାରେଖ ପରିବାର ସମାନ ଚିନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ବାଛିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ କେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି କି, ରିଦ୍ଧି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଥିଲେ, "କେବେ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ, ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ମୋ ମାଆ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଜାଣିବାଠାରୁ ବଡ଼ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।"
ଅଙ୍ଗଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ମିଥ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା
ଅନେକ ସମୟରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଏବଂ ଭୁଲ ଧାର୍ମିକ ଧାରଣା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଅଙ୍ଗଦାନ ବିକଳ୍ପରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତି, ରିଦ୍ଧି ଭାବନ୍ତି। "କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଚେତ୍ ଈଶ୍ୱର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଦୟାଳୁତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ," ସେ କୁହନ୍ତି।
ଜୀ ମିଡିଆର ଆହ୍ୱାନ: ଅଙ୍ଗ ଦାନ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାନ
ଆମ ସମାଜରେ ଅଙ୍ଗ ଦାନ ବିଷୟରେ ସଚେତନତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଭାବ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗ ପାଇ ନ ଥିବାରୁ ନିଜର ଜୀବନ ହରାନ୍ତି। ବିଶାଖା ପାରେଖ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଗଭୀର ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନରେ ଆଶା ଏବଂ ଆଲୋକ ଆଣିପାରେ।
ଜୀ ମିଡିଆର ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ, "ଜିନ୍ଦେଗି କେ ବାଦ ଭି" ର ଏକ ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗ ଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ମିଥ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ। ଜୀ ମିଡିଆ ରାଜ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାରର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଆତ୍ମାକୁ ସଲାମ କରେ।
ଅଙ୍ଗଦାନ ବିଷୟରେ 6ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ
1. କିଏ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ?
୨. ଆପଣ କିପରି ଅଙ୍ଗଦାନ କରିପାରିବେ?
ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ତେବେ ପରିବାର ତୁରନ୍ତ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ୧୮୦୦-୧୧-୪୭୭୦ ରେ ସରକାରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ହସ୍ପିଟାଲ ପରିବାରକୁ ଏକ ସମ୍ମତି ଫର୍ମରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ କହିବ। ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ କରାଯାଏ। ଶରୀରରେ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ବିକୃତି ରହିଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଶବକୁ ଶେଷ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ।
3. ଆପଣ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ?
ଆପଣ NOTTO ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍: notto.mohfw.gov.in କୁ ଯାଇ ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାତା କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ। NOTTO ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ଅର୍ଗାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ।
4.NOTTO ୱେବସାଇଟରେ ଫର୍ମ କିପରି ପୂରଣ କରିବେ?
5.ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଅଛି କି?
ନା, ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ।
6. ଡୋନର କାର୍ଡ କ'ଣ?
ଦାତା କାର୍ଡ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଦାତା ହେବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଶେଷ ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ପରେ ହିଁ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରାଯାଇପାରିବ।