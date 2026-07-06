DCP Jagmohan Meena Resignation: ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

DCP Jagmohan Meena Resignation: ଡେପୁଟି ପୋଲିସ କମିଶନର (ଡିସିପି) ଜଗମୋହନ ମୀନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୩ ବ୍ୟାଚ୍ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମୀନା ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏପରି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
୨୦୧୩ ବ୍ୟାଚ୍ର ଅଧିକାରୀ ଜଗମୋହନ ମୀନା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (ଏସ୍ ପି) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେପୁଟି ପୋଲିସ କମିଶନର (ଡିସିପି) ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ୨୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୫ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡେପୁଟି ପୋଲିସ କମିଶନର (ଡିସିପି) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୋଲିସ ମହଲରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଛି। ବାଲିଅନ୍ତାରେ ରେଳ କନଷ୍ଟେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଆସିଛି।