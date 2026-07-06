Add Zee Business As A Preferred Source
App

DCP Jagmohan Meena Resignation: ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

DCP Jagmohan Meena Resignation: ଡେପୁଟି ପୋଲିସ କମିଶନର (ଡିସିପି) ଜଗମୋହନ ମୀନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୩ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମୀନା ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 06, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:45 AM IST
DCP Jagmohan Meena Resignation: ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ତେଲ ରେଟ୍ ହ୍ରାସ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ଦର
petrol diesel price today57 min ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
Rain Alert2 hrs ago
4
top 10 news todayJul 05
5
Odia NewsJul 05