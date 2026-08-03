/Brij Bhushan Sharan Singh: ବ୍ରିଜ ଭୂଷଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି! ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କଲେ କୋର୍ଟ

Brij Bhushan Sharan Singh: ମହିଳା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ମହାସଂଘ (WFI) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରିଜ ଭୂଷଣ ସରଣ ସିଂ ଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିନୋଦ ତୋମରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି।
ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟିକ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାନୱାର ଏହି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗତ ମାସରେ କୋର୍ଟ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖି ଅଗଷ୍ଟ ୩ ତାରିଖକୁ ରାୟ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଏହି ମାମଲା ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିଳା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା Vinesh Phogat, Sakshi Malikଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଖେଳାଳି ବ୍ରିଜ ଭୂଷଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଅସଦାଚରଣ ଓ ଧମକ ଦେବା ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ସେହି ବର୍ଷ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।
#WATCH | Delhi | Brij Bhushan Sharan Singh showered with flower petals as he reached his residence after he was acquitted by Rouse Avenue Court in the women wrestlers alleged sexual harassment case. https://t.co/6O1R8HjBeD pic.twitter.com/xtFkbLnLdr
— ANI (@ANI) August 3, 2026
ରାୟ ପରେ ବ୍ରିଜ ଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି, “କୋର୍ଟ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ନିଜକୁ ଫାଶୀ ଦେବି। ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି।”
ରାୟ ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସମର୍ଥକମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଇ, ଫୁଲ ବର୍ଷା କରି ଓ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାୟ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ମହଳ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚରେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।