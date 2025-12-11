Advertisement
Umar Khalid: ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ

Umar Khalid's Interim Bail: ୨୦୨୦ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମିଳିଛି। କରକରଡୁମା କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି।

 

Umar Khalid's Interim Bail: ୨୦୨୦ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମିଳିଛି। କରକରଡୁମା କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉମରଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜାମିନ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।

ଉମର ଖାଲିଦ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ପରଠାରୁ ନିରନ୍ତର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର ହେବା ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ (ଏଏସଜେ) ସମୀର ବାଜପେୟୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲିଦ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାମିନରେ ରହିବେ।

କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ଯେହେତୁ ବିବାହ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ଫର୍କୀୟ ଭଉଣୀଙ୍କର ବାହାଘର, ତେଣୁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ୧୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇଛି।" କୋର୍ଟ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଡ ଏବଂ ସମାନ ପରିମାଣର ଦୁଇ ଜଣ ଜାମିନଦାର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ।

ଉମର ଖାଲିଦ ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଅଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୦ ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିବାରଣ) ଆଇନ (UAPA) ଅଧୀନରେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଦଙ୍ଗା, ଅବୈଧ ସମାବେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଅପରାଧର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା।

Jagdish Barik

Journalist

