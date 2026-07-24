Add Zee Business As A Preferred Source
App

CJP ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା; ୧୭ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଏଗ୍ଜିଟ୍ ବନ୍ଦ

DMRC ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଡଭାଇଜରି ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୭:୩୦ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ୧୭ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 24, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:27 AM IST
CJP ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା; ୧୭ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଏଗ୍ଜିଟ୍ ବନ୍ଦ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ PM ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କଠୋର ଦଣ୍ଡ
PM Modi on Paper Leak13 min ago
2
weather report31 min ago
3
sonam wangchuk news1 hr ago
4
bahuda yatra6:00 PM IST
5
Mahanadi Water DisputeJul 23