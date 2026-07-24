CJP ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା; ୧୭ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଏଗ୍ଜିଟ୍ ବନ୍ଦ

CJP Protest: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା CJPର ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (DMRC) ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ୧୭ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି।
DMRC ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଡଭାଇଜରି ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୭:୩୦ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ୧୭ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା କରାଯାଇଛି।
ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଥିବା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ, ରାଜୀବ ଚୌକ, ପଟେଲ ଚୌକ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ମାର୍ଗ, ବାରାଖମ୍ବା ରୋଡ୍, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ସେବା ତୀର୍ଥ, ଜନପଥ, ମଣ୍ଡି ହାଉସ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ, ଆଇଟିଓ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗେଟ୍, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ଖାନ ମାର୍କେଟ୍, ଜୋର ବାଗ୍, ଶିବାଜୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏବଂ ଝଣ୍ଡେୱାଲାନ।
ତେବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜୀବ ଚୌକ, ମଣ୍ଡି ହାଉସ ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ସେବା ପୂର୍ବଭଳି ଚାଲୁ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନରୁ ଅନ୍ୟ ଲାଇନକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ନୂଆକରି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ।
DMRC ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ବିକଳ୍ପ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯିବ।