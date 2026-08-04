Add Zee Business As A Preferred Source
App

Abhijit Dipke: ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ

ଫୈଜାନ ଅନସାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ପୁଣେ ଓ ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଇଟି ମାମଲା ପୂର୍ବରୁ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସହ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରମାଣ ଥିବା ଦାବି ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 04, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:01 AM IST
Abhijit Dipke: ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
2
3
4
5