Abhijit Dipke: ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ସଂସ୍ଥାପକ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଫୈଜାନ ଅନସାରୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ, ପୁଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଫୈଜାନ ଅନସାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ପୁଣେ ଓ ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଇଟି ମାମଲା ପୂର୍ବରୁ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସହ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରମାଣ ଥିବା ଦାବି ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ପରେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ ଓ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
#WATCH | Delhi: On filing a police complaint against CJP founder Abhijeet Dipke, a social media influencer, Faizan Ansari says, “Today, I have filed a written complaint against Abhijeet Dipke, the founder of the CJP party, with the Delhi DCP, because I have proof that his men… pic.twitter.com/Fol499Cmpi
— ANI (@ANI) August 4, 2026
ତେବେ, ଫୈଜାନ ଅନସାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନ ପୁଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କୌଣସି ସାର୍ବଜନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।