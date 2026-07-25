ରାଜଧାନୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ! ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଆଦେଶ ସମସ୍ତ ପଦବୀର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଓ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ALSO READ: Delhi Metro: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା! ୧୮ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ, DMRCର ଜରୁରୀ ସୂଚନା
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭିଡ଼ ଏବଂ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଚାରୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ସତର୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଉପାୟୁକ୍ତ (DCP), ଅତିରିକ୍ତ DCP, ସହକାରୀ ପୋଲିସ ଆୟୁକ୍ତ (ACP) ଏବଂ ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
ଏହାସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରମୁଖ ଛକ, ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି। ନଜରଦାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଡ଼ା କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ କୌଣସି ଆପାତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଇନପୁଟ୍ ଆଧାରରେ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ (QRT), ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।