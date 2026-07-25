Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରାଜଧାନୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ! ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍

ଏହି ଆଦେଶ ସମସ୍ତ ପଦବୀର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଓ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 25, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:02 AM IST
ରାଜଧାନୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ! ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା! ୧୮ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ, DMRCର ଜରୁରୀ ସୂଚନା
delhi metro news25 min ago
2
Jhandu Kumar Bronze Medal45 min ago
3
weather report1 hr ago
4
Bahuda Yatra 2026Jul 24
5
Bahuda Yatra 2026Jul 24