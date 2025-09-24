Chaitanyananda Saraswati: ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୁକଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି; ୫ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ଚଢାଉ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା
Chaitanyananda Saraswati: ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୁକଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି; ୫ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ଚଢାଉ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:38 PM IST

Chaitanyananda Saraswati in Harassment Case: ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏକ ଲୁକଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛି। ଡେପୁଟି ପୋଲିସ କମିଶନର (ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ) ଅମିତ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲୁକଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର (LOC) ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚଢାଉ କରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ମାମଲା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏକ ଘରୋଇ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ପୀଡିତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ କମ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଫେଲ୍ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। କିଛି ଛାତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ନାହିଁ। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଡିଫେନ୍ସ କଲୋନି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଠକେଇ ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୋଗ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।

ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଦଳ ଚଢାଉ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଅଛି। ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ବାବାଙ୍କ ସହ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋନ ଚାଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ତିନି ଜଣ ୱାର୍ଡେନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସେମାନେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋନରୁ ଚାଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

Jagdish Barik

