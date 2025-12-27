Operation Aaghat 3.0: ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଛି ଅପରେସନ; ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୬୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗିରଫ୍

Operation Aaghat 3.0: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅପରାଧମୁକ୍ତ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ଆଘାଟ୍ ୩.୦ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଦଳ କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ।
Operation Aaghat 3.0: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅପରାଧମୁକ୍ତ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ଆଘାଟ୍ ୩.୦ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଦଳ କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ। ଏଠାରୁ ମୋଟ ୬୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡଜନ ଡଜନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ, ଅବୈଧ ମଦ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ଏସ.କେ. ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ୨୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ନୂତନ ବର୍ଷ ସମୟରେ ଅପରାଧମୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ୮୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ୩୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛି।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅପରେସନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାନବାହାନ ଚୋରି ନେଟୱାର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ପର୍ବ ସିଜନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ରୋକିବା ପାଇଁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଟୋ-ଲୋପକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ୨୩୧ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଅପରେସନ ଟ୍ରମା ୩.୦ ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୮୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ, ଅବକାରୀ ଆଇନ, ଏନଡିପିଏସ ଆଇନ ଏବଂ ଜୁଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅପରେସନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ୧୫୫ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ କିମ୍ବା ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧର ୧୦ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ୬୬ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ୬୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ୨୪ଟି ଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ୪୪ଟି ଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ୨୨,୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ୧୦ କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଜୁଆ ନିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତିରିଶଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୮ ଜଣ ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ୨.୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଏବଂ ୩୫୦ଟି ଚୋରି ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
