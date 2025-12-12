Delhi pollution: ସଂସଦ ଅଧିବେଶନକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରକୁ ନେବାକୁ ଦାବି କଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ

ମାନସ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରୁଛି ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ସାଂସଦ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ କରିପାରିବେ।
Delhi pollution: ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ । ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ମାନସ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଖୁବ ଆଗରେ । ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଜେଡି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି।
ମାନସ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆସିଛି । ମୋ ରାଜ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ବନ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା ଅନେକ ସମୟରେ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ମତେ ବିରକ୍ତ କରିଥାଏ ।
ମାନସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂସଦୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ସଂସଦ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ବିଷାକ୍ତ ତଥା ପ୍ରଦୂଷଣଯୁକ୍ତ ବାୟୁକୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି ।
ମାନସ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରୁଛି ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ସାଂସଦ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ କରିପାରିବେ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଉନ୍ନତ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମାନସ କହିଥିଲେ।
