Delhi Car Blast News: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତରେ ଏକ ନୂତନ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଏକ ତୁର୍କୀ ସଂଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡକ୍ଟର ଉମର ଏବଂ ମୁଜାମ୍ମିଲ ତୁର୍କୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ କଠୋରପନ୍ଥୀ ନେଟୱାର୍କର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯାହା ଭାରତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସିଏନଏନକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀନଗର ଏବଂ ଅନନ୍ତନାଗର ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡାକ୍ତରମାନେ ମୌଲବୀ ଇରଫାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ତାଲିମ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମୌଲବୀ କାଶ୍ମୀରରେ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଏହି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କଠୋରପନ୍ଥୀ କରିଥିଲେ।
ଶୀର୍ଷ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୌଲବୀ ଇରଫାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ "ଗଜୱା-ଏ-ହିନ୍ଦ" ଧାରଣା ସମେତ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଭାବନା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ କଠୋରପନ୍ଥୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତରେ ଖୋଲା ସ୍ଲିପର୍ ସେଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ, ଅଧିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା।
ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ମୂଳ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ। ସେମାନେ ଭାରତରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି, "ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅନିୟମିତ ଆକ୍ରମଣ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା।"
ଏହି ସମୟରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡାକ୍ତର ଉମର, ଆଦିଲ ଏବଂ ମୁଜାମ୍ମିଲ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ତୁର୍କୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ତୁର୍କୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସଂଗଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମର୍ଥନ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୂଚିତ କରେ।