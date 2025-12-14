Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3040666
Zee OdishaOdisha Trending

Delhi Red Fort Crime: ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ୍...ଏହି ୨ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଟେକିନେଲା ପୋଲିସ

Delhi Red Fort Crime: ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯାଜପୁରର କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିମ୍ କାର୍ଡ କିଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାରରୁ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରେ ଅଜ୍ଞାତ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ମୂଲ୍ୟରେ ପୁନଃବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 14, 2025, 03:16 PM IST

Trending Photos

Delhi Red Fort Crime: ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ୍...ଏହି ୨ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଟେକିନେଲା ପୋଲିସ

Delhi Red Fort Crime: ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ତଦନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲିଙ୍କ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି ପୋଲିସ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ କିଛି ସିମ୍ କାର୍ଡ ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଦୋକାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ଶାହିନ ବାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଏକ ଟିମ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଯାଜପୁର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ୍ ବଜାରରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏକ ବେଆଇନ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସକ୍ରିୟକରଣ ରାକେଟ୍ ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଦୁଇ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ୍ ବଜାରରେ ଏକ ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିବା ସନ୍ତୋଷ ଖଣ୍ଡେଇ ଏବଂ ତାରାଗୋ ଅଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମହେଶ୍ୱର ପୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଧାର ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକାଧିକ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସକ୍ରିୟ କରିବାରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୈଧ ସିମ୍ ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ସିମ୍ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ କଳା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯାଜପୁରର କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିମ୍ କାର୍ଡ କିଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାରରୁ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରେ ଅଜ୍ଞାତ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ମୂଲ୍ୟରେ ପୁନଃବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବେଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସିମ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଅପରାଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା, ସନ୍ତୋଷ ଖଣ୍ଡେଇଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସିଧାସଳଖ ଶାହିନ ବାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଦିଲ୍ଲୀ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ। ଏହି ସମୟରେ, ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଶାହିନ ବାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ସାଇବର ସେଲ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ରାକେଟରେ ଅନ୍ୟ ଲିଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

Also Read: Morning Headache: ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ହେଉଛି କି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା...ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ?

Also Read: Juice Benefits: ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଜିକାଲ ଜୁସ୍...କେଶ ଝଡିବା ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ମୁଖର ଚମକ କରିବ ଦ୍ୱି-ଗୁଣ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Accident News
Accident News: ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ...
Khorda Tourism
Khorda Tourism: ଶୀତ ଋତୁରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମିଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼
today Gold price
Gold Rate: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ସୁନା ଦର ସ୍ଥିର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭରି ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା
Delhi pollution
Delhi Pollution: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ବଢିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ, ୪୯୦ ଡେଇଁଲା ଏକ୍ୟୁଆଇ
india vs usa
India vs USA: ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇଲା ଆମେରିକା