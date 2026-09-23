WION Iconic Tourism Summit: ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ କପିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା

WION Iconic Tourism Summit and Awards 2026: ଦିଲ୍ଲୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବା ସହ ରାଜଧାନୀକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ WION Iconic Tourism Summit and Awards 2026 ରେ ଯୋଗଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କପିଲ ମିଶ୍ର ରାଜଧାନୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିଛନ୍ତି।
VFS Global ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ Red Hat Communications ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାର, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ, ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ବଦଳୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଧାରା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କପିଲ ମିଶ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ।
Delhi Tourism and Art & Culture Minister Kapil Mishra said India’s civilisational strength would be central to its rise on the world stage.
Speaking at the WION Iconic Tourism Summit & Awards 2026, Mishra said, "It is India’s culture that will make India a superpower. Our… pic.twitter.com/qK5S52DwsO
— WION (@WIONews) September 23, 2026
ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କପିଲ ମିଶ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତଙ୍କୁ ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି।
ରାଜଧାନୀକୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ସହର ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଓ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଭବିଷ୍ୟତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯୋଜନାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀକୁ କିପରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ଶିଳ୍ପ ଜଗତରୁ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଆଇକନିକ୍ ଟାଉନ୍ ହଲ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ରୂପ
ଦିଲ୍ଲୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଏକ ଆଇକନିକ୍ ଟାଉନ୍ ହଲ୍କୁ ଅନୁଭୂତି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କପିଲ ମିଶ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଦେବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ନେଇ କପିଲ ମିଶ୍ର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପିତମପୁରା ହାଟ୍କୁ PM Unity Hubରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ Garden of Five Senses ର ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି।ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅଧିକ ବିବିଧ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି।
‘ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଓ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ’
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ସରକାର ସହ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କପିଲ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, “ଏବେ ଆସିବା, ବସିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଯୋଜନା କରିବାର ସମୟ।”
ଦିଲ୍ଲୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାର ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ମିଶି କାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀର ବିବିଧ ଇତିହାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଯୋଜନା
କେବଳ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ କରିବା ଉପରେ କପିଲ ମିଶ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇତିହାସରେ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅବଦାନ, ମରାଠା ଇତିହାସ, ଜାଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୂମିକା ଏବଂ ଅନଙ୍ଗପାଳ ତୋମରଙ୍କ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ମାରକ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀର ଐତିହ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ।
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
କପିଲ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାକୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ।
ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶକୁ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣରେ ସୀମିତ ନରଖି ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅନୁଭୂତିକୁ ଏକାଠି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ।
‘ଦିଲ୍ଲୀ ବଦଳୁଛି’
ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କପିଲ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ “ଦିଲ୍ଲୀ ବଦଳୁଛି।” ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସହଭାଗୀ ଭାବେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର, ଶିଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସମ୍ମିଳନୀର ଆଲୋଚନାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଛି। ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅନୁଭୂତି, ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳର ବିକାଶ ଏବଂ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି।