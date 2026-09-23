Add Zee Business As A Preferred Source
App

WION Iconic Tourism Summit: ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ କପିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା

VFS Global ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ Red Hat Communications ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ କପିଲ ମିଶ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ, ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ବଦଳୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଧାରା ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶରେ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 23, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:08 PM IST
WION Iconic Tourism Summit: ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ କପିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
WION Iconic Tourism Summit: ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ କପିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା
2
3
4
5